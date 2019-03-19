Elam-sizopulos “asker Kaçaklığı Ve 1974’te Nerdeydin” Polemiği



Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): “Ulusal Halk Cephesi” başkanı Hristos Hristu’nun, şahsı ve diğer parti yöneticilerinin çürük raporu alarak RMMO’da askerlik yapmamasıyla ilgili tartışma Hristu’nun tehditleri ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile “1974’te neredeydin?” polemiği devam ediyor.

Alithia Güney’de asker kaçağı olmakla suçlanan Hristu’nun, 15 ve 18 yaşlarında iki ameliyat geçirdiği için kendisine çürük raporu verildiği izahında bulunarak EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’a “bunca yıldır Milli Muhafız Ordusu’nu güçlendirmek için ne yaptın?” ve “1974 savaşında neredeydin” sorularını yönelttiğini yazdı.

Habere göre Sizopulos Hristu’nun sorularına karşılık dün yaptığı açıklamada “1974’te Girne-(Diorios) Tepebaşı’nda öğrenci olduğunu, arkadaşlarıyla bir grup kurup, Panagra’daki (Geçitköy) 281’inci Piyade Taburu askerlerine ikmal sağladıkları” izahında bulundu. Rum Meclisi Savunma Komitesi başkanı olarak ne yaptığı sorusuna da buna “cevap vermesi gerekenin RMMO ve Rum Savunma Bakanlığı olduğu cevabını veren Sizopulos “komitenin yaptıklarını çok merak ediyorsan, üye olmak istemediğin komiteye gözlemci olarak olsun katıl” ifadesini kulandı.

“ALTIN ŞAFAK’IN YAPTIKLARINI MI YAPACAK”

Sizopulos, Rum yönetiminin yetkili birim ve organlarından, ELAM Başkanı’nın, üyelerine yöneltilmekte olan asker kaçağı suçlamaları üzerine savurduğu “askerî koşullar ve asimetrik politik yöntemler” kullanma tehditleri ile ne demek istediğini araştırmalarını istedi. Sizopulos “Acaba Hrisi Avgi’ninkiler (Yunanistan’daki Altın Şafak örgütü) gibi uygulamalar mı yapacak?” diye sordu.

(ŞA/ŞEB)