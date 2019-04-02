Elam Ofisine Saldırı

Lefkoşa, 2 Nisan 19 : Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) Limasol’daki ofisine saldırıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, ELAM’dan dün yapılan açıklamada, Limasol’da bulunan ofise kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırı yapıldığının ve maddi hasar meydana geldiğinin, ayrıca ofis duvarlarına tehditvari sloganlar yazıldığının kaydedildiğini yazdı.

Haberde, DİSİ’nin konuyla ilgili açıklama yaparak, saldırıyı kınadığı belirtildi.

(GE/HA)