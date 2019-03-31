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Elam Alman Neo Nazi Partisi Npd İle De Yakın İlişkide

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Rum meclisinde iki sandalye ile temsil edilmekte olan“Ulusal Halk Cephesi” (ELAM) isimli aşırı sağ partinin, Yunanistan’daki aşırı sağ “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) partisi dışında,  “Almanya Ulusal Demokrat Partisi” (NPD) isimli neo nazist parti ile de çok yakın ilişki içerisinde olduğu hatırlatıldı.

Elam Alman Neo Nazi Partisi Npd İle De Yakın İlişkide

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Rum meclisinde iki sandalye ile temsil edilmekte olan“Ulusal Halk Cephesi” (ELAM) isimli aşırı sağ partinin, Yunanistan’daki aşırı sağ “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) partisi dışında,  “Almanya Ulusal Demokrat Partisi” (NPD) isimli neo nazist parti ile de çok yakın ilişki içerisinde olduğu hatırlatıldı.

31 Mart 2019 Pazar 09:58
Elam Alman Neo Nazi Partisi Npd İle De Yakın İlişkide

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Rum meclisinde iki sandalye ile temsil edilmekte olan“Ulusal Halk Cephesi” (ELAM) isimli aşırı sağ partinin, Yunanistan’daki aşırı sağ “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) partisi dışında,  “Almanya Ulusal Demokrat Partisi” (NPD) isimli neo nazist parti ile de çok yakın ilişki içerisinde olduğu hatırlatıldı.

Haftalık Kathimerini, ELAM-NPD arasındaki ilişkinin, Sevim Dağdelen isimli Türk Milletvekilinin Alman parlamentosuna sunduğu soru önergesi üzerine 2011’de Almanya İçişleri Bakanı’nın yazılı cevabı ile Alman hükümeti tarafından da teyit edildiğini kaydetti ve NPL’nin, Rum meclisine girmeyi başardığı 2016 genel seçimi döneminde ELAM için, üyeleri ve sempatizanlarından para topladığını hatırlattı.

ELAM’ın 2010 yılında Hitler’in 129’uncu doğum gününü  kutlamak için NPD’nin düzenlediği Nazi festivaline, NPD yetkililerinin de ELAM’ın İsak ve Solomu için 8 Ağustos 2010’da Paralimni’de düzenlediği etkinliğe katıldığını yazan gazete, iki aşırı sağ örgüt tarafından internet üzerinden yayınlanan bazı fotoğraf ve NPD’nin ELAM için bağış kampanyası mesajı yanında Almanya İçişleri Bakanlığı’nın Dağdelen’in sorusuna cevap verdiği yazısını da yayınladı.

(ŞA/ÖK)

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