ELAM üyesine silahlı saldırı

ELAM Belediye Meclis Üyesi 48 yaşındaki Panayotis Panayotu isimli bir şahıs, Limasol’un “İpsona” bölgesinde sahibi olduğu tavernanın önünde silahlı saldırıya uğraması sonucunda ağır yaralandı.

Alithia ve diğer gazeteler, “İpsona Belediyesi’nde” ELAM Meclis Üyesi olan ve aynı zaman RMMO’da da sivil memur olarak çalışan 48 yaşındaki Panayotis Panayotu’nun dün akşam, sahibi olduğu tavernanın çıkışında silahlı saldırıya uğradığını yazdı.

Gazete, yüzü maskeli motorlu iki kişinin Panayotu’ya tuzak kurduklarını, şahıslardan birinin motordan inerek Panayotu’ya ateş ettiğini belirtirken, ilk kurşunun Panayotu’nun sırtına isabet ettiğini, saldırganın silahının tutukluk yapması sebebiyle ikinci kez ateş edemeyerek olay yerinden motorla uzaklaştığını aktardı.

Panayotu’nun omuriliğinden yaralandığı ve kalıcı felç durumu olduğu belirtilirken, verdiği ifadede ise şahısları tanımadığı ve kimseyle bir sorunu olmadığını söylediği haberde yer aldı.

Gazete, bir diğer haberinde ise, ELAM’ın geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan bir şahıs ve ailesinin, Rum Su İşleri Dairesi’nde çalışan ve “Anortosi” futbol takımının eski kalecilerinden olan Mihalis Pamboris’i döverek hastanelik ettiğini yazdı.

Gazete, Pamboris’in, su kuyusu kazma başvurusunu incelemek üzere söz konusu şahısların arazisine gittiğini ve burada önce sözlü sonra da fiziki saldırıya uğradığını aktardı.

ELAM üyesi şahıs ve ailesinden üç kişi tutuklandı.