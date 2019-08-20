ELAM merkez binasına kırmızı boyalı saldırı

Ulusal Halk Cephesi (ELAM)” merkez binasına kırmızı boya ile saldırı gerçekleştirildi.
Alithia’nın haberine göre, ELAM’ın Lefkoşa’nın Rum kesimindeki merkez binasına kırmızı boyalı saldırı 16 Ağustos günü sabaha karşı yapıldı.
EVİNDE RPG BULUNMUŞTU
Bu arada aynı gazete 2018 Nisanı’nda Paralimni’deki evinde yapılan aramada tasarrufunda el bombası, tabanca ve mermileri, askerî tüfek ve mermileri, av tüfekleri, kaçak av gereçleri yanında RPG de bulunan 38 yaşındaki Rum’un dün Larnaka Yüksek Mahkemesi tarafından 4 yıl hapisle cezalandırıldığını haber verdi.