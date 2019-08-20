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ELAM merkez binasına kırmızı boyalı saldırı

“Ulusal Halk Cephesi (ELAM)” merkez binasına kırmızı boya ile saldırı gerçekleştirildi.

ELAM merkez binasına kırmızı boyalı saldırı

“Ulusal Halk Cephesi (ELAM)” merkez binasına kırmızı boya ile saldırı gerçekleştirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:02
ELAM merkez binasına kırmızı boyalı saldırı

Ulusal Halk Cephesi (ELAM)” merkez binasına kırmızı boya ile saldırı gerçekleştirildi.
Alithia’nın haberine göre, ELAM’ın Lefkoşa’nın Rum kesimindeki merkez binasına kırmızı boyalı saldırı 16 Ağustos günü sabaha karşı yapıldı. 

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Parti tarafından yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve son dönemde bazı siyasi alanların kendi çıkarlarına hizmet etmek maksadıyla ELAM’a kin kustuğu ve 16 Ağustos’taki saldırı ile önceki aylarda Limasol’daki ELAM ofisine yapılan saldırının bundan cesaretlendiği görüşü ortaya konuldu. 

EVİNDE RPG BULUNMUŞTU 
Bu arada aynı gazete 2018 Nisanı’nda Paralimni’deki evinde yapılan aramada tasarrufunda el bombası, tabanca ve mermileri, askerî  tüfek ve mermileri, av tüfekleri, kaçak av gereçleri yanında RPG de bulunan 38 yaşındaki Rum’un dün Larnaka Yüksek Mahkemesi tarafından 4 yıl hapisle cezalandırıldığını haber verdi. 
 

Son Güncelleme: 20.08.2019 13:26
Anahtar Kelimeler:
Elam Binası Saldırı
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