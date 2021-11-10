Elam doğum oranlarını gündeme getirdi

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki doğum oranının 2020 yılı için yüzde 1,3 olarak gerçekleşmesi konusunun dün Rum Meclisi’ndeki ad hoc Komitede ele alındığını yazdı. Gazete, komitede katılan milletvekillerinin yaptıkları konuşmalarda doğum oranında yaşanan düşüşün tehlikelerine dikkat çekerek, önlem alınmasını talep ettiklerini yazdı.

Habere göre, ELAM Milletvekili Linos Panayotis, 2015’de 9 bin 189 olan Kıbrıslı Rum ebeveynlerden doğan çocuk sayısının 2020’de 8 bin 16’ya düşerken, yabancı ebeveynlerden doğan çocuk sayısının ise 2015’te bin 706’iken 2020’te 2 bin 664’e yükseldiğini belirtti.



Panayotis, düşük doğum oranı sorununun çözümü için hükümete çeşitli öneriler sunacaklarını da sözlerine ekledi.