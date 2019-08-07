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Eksi Faiz Dönemi Başlıyor

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Güney Kıbrıs’ta, tıpkı yurt dışı bankalarda olduğu gibi, eksi faiz döneminin başlamadığı, ilk adımın “Yunan Bankası” (Elliniki Trapeza) tarafından atıldığı bildirildi.

Eksi Faiz Dönemi Başlıyor

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Güney Kıbrıs’ta, tıpkı yurt dışı bankalarda olduğu gibi, eksi faiz döneminin başlamadığı, ilk adımın “Yunan Bankası” (Elliniki Trapeza) tarafından atıldığı bildirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47
Eksi Faiz Dönemi Başlıyor

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Güney Kıbrıs’ta, tıpkı yurt dışı bankalarda olduğu gibi, eksi faiz döneminin başlamadığı, ilk adımın “Yunan Bankası” (Elliniki Trapeza) tarafından atıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, “İlk Adım Atıldı - Mevduatlarımız İçin Ödeme Yapacağız” başlıkları altında manşete taşıdığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Yunan Bankası’nın” bazı büyük mevduat sahipleri ve özellikle kamu iktisadi teşebbüslerine, yaz aylarından sonra mevduatları için ödeme yapacaklarını duyurduğunu yazdı.

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Gazete, eskiden bankaların mevduat çekebilmek için çok yüksek faizler ödediklerini ancak bu dönemde faizlerin neredeyse sıfırlandığını belirttiği haberinde, bundan sonraki dönemde eksi faize geçileceğinin ilk sinyallerinin görüldüğünü aktardı.

Yurt dışındaki bankaların, mevduatlarını korumak için mevduat sahiplerinden ödeme aldığını ve bu uygulamanın “Yunan Bankası’yla” Güney Kıbrıs’ta da başladığını savunan gazete, şu an için “Kıbrıs Bankası’nın” (Trapeza Kipru) böyle bir uygulamaya geçeceğine dair bilgi olmamasına karşın, bu gelişmenin yaşanmasının yakın olduğu yorumunda da bulundu.

Habere göre eksi faiz, çok büyük mevduatları kapsayacak.

(SB/GÜL)

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