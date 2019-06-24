Ekrem İmamoğlu’nun zaferi Rum basınında..

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun,Türkiye’de dün yapılan seçimlerde İstanbul Belediye Başkanlığına seçilmesi, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.
Fileleftheros gazetesi “Erdoğan İstanbul’u Kaybetti- İmamoğlu’nun Dünkü Seçimlerdeki Zaferi Türkiye Cumhurbaşkanı İçin Güçlü Tokat- Yüzde 54 Ekrem İmamoğlu, Yüzde 45 Binali Yıldırım” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, dünkü seçim sonuçlarının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “güçlü bir tokat” olduğu iddiasında bulundu.
Gazete, Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinin sonucu tersine çevirme konusundaki tartışmalı çabasının yalnızca başarısız olmakla kalmayıp, bunun tam aksine İmamoğlu’nu daha da güçlendirdiği yorumunda bulundu.
Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun,Türkiye’de dün yapılan seçimlerde İstanbul Belediye Başkanlığına seçilmesi, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.