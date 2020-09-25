Ekonomik Örgütler Platformu’nun Açıklaması Rum Basınında

Lefkoşa, 25 Eylül 20 : Ekonomik Örgütler Platformu’nun, Avrupa Birliği (AB) nezdindeki girişimlerinin sonuç verdiğini ve Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilgili kısıtlamaların kaldırıldığına dair açıklaması bugünkü Alithia gazetesine de konu oldu.

Gazete “Kıbrıs Türk Ekonomik Örgütler Platformu’nun Yeşil Hat Tüzüğüyle İlgili İddiası- Kıbrıs Rum Tarafının Yasaklamaları Kaldırılıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin konuyla ilgili elde ettiği bilgilere yer verdi.

Gazete KİPE’nin elde ettiği bilgilendirmeye göre “konunun, Rum Bakanlar Kurulu’nun, yasa dışı göç problemiyle daha iyi bir şekilde mücadele edilmesi hedefiyle, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama kodunun değiştirilmesi konusunda 27 Kasım 2019 tarihinde aldığı kararın, 28 Mayıs 2020 tarihinde iptal edilmesiyle alakalı olduğunu” yazdı.



Aynı bilgilere dayanarak, o dönem ortaya bazı tepkiler çıktığını ve komitenin konuyu Rum hükümetinin yetkili makamlarının gündemine getirmesi üzerine, bahse konu kararın geçtiğimiz Mayıs ayında iptal edildiğini kaydeden gazete, KİPE’nin, karar iptalinin, Rum hükümetinin pandemiyle mücadele çerçevesinde uyguladığı bir önlemle alakalı olmadığı bilgisini aldığını belirtti.(İY/GÜL)****************