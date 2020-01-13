banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120758
ALTIN
292.373
DOLAR
5.8603
STERLİN
7.6211
EURO
6.5196
Tatar'dan sürpriz ziyaret
TATAR YDP GENEL MERKEZİ'NDE
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Sevtap Tabak yaşamını yitirdi
SEVTAP TABAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Flaş Haber
Lefkoşa'da kavga
Kapat

Ege Ve Doğu Akdeniz’de Elektrik Bağlantılarına İlişkin Yeni Planlar

Lefkoşa, 13 Ocak 20 : Ege ve Doğu Akdeniz’de elektrik bağlantılarına ilişkin yeni planların görüşmeler masasında olduğu belirtildi. 

Ege Ve Doğu Akdeniz’de Elektrik Bağlantılarına İlişkin Yeni Planlar

Lefkoşa, 13 Ocak 20 : Ege ve Doğu Akdeniz’de elektrik bağlantılarına ilişkin yeni planların görüşmeler masasında olduğu belirtildi. 

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:22
Ege Ve Doğu Akdeniz’de Elektrik Bağlantılarına İlişkin Yeni Planlar

Lefkoşa, 13 Ocak 20 : Ege ve Doğu Akdeniz’de elektrik bağlantılarına ilişkin yeni planların görüşmeler masasında olduğu belirtildi. 
Haravgi gazetesi “Doğu Akdeniz ve Ege’de Elektrik Bağlantılarına ilişkin Yeni Planlar” başlıklı haberinde Atina Haber Ajansı - Makedon Basın Ajansı’nın (ANA - MPA) bilgilerine atıfta bulunarak, Girit üzerinden , İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan bağlantısına odaklanılmasıyla, Doğu Akdeniz ve Ege’de elektrik bağlantısına ilişkin yeni planların, görüşmeler masasında olduğunu belirtti. 
Gazete görüşülen fikirler arasında İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan  projesine, Mısır ile deniz altı bağlantısının eklenmesi veya “Aegean Porject” ile ilişkilendirilmesinin de bulunduğuna dikkati çekti. 
Gazete aynı haberinin içerisinde Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Yerasimos Thomas’ın ANA/MPA’ya yapmış olduğu “İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan projesine, ister Yunanistan isterse Doğu Akdeniz’in diğer ülkeleriyle,  başka bağlantıların ilişkilendirilmesine yönelik önerileri görüşmeye açık oldukları” şeklindeki açıklamasına da yer verdi. 
Gazete Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Yerasimos Thomas’ın diğer açıklamalarına da yer verdi. 
“ENERJİYLE TAKTİK OYUNU” 

banner317
Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Enerjiyle Taktik Oyunu-Yeni Yıldaki Planlamalar Doğu Akdeniz’deki Gelişmeleri Belirleyecek” ve “Sondajlar Büyük Bahis” şeklindeki başlıklarla manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde, Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji zenginliğinin,  ileriki aylardaki siyasi gelişmelerin merkez eksenini teşkil edeceğini yazdı.
Bölgedeki “esas oyuncuların”, enerji maddesiyle, siyasi satranç tahtasındaki hamleleri ve planlamaları belirleyeceklerini yazan gazete, Kahire’de ileriki günlerde, teknokratlar düzeyinde,  Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu’nun (EMGF) kuruluş tüzüğünün paraf edileceğini, buna; Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, İtalya, Ürdün, Filistin ve İsrail’in dahil olacağını belirtti. 
Gazete haberinde Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, 2020 yılında sondaj sayısının 8’e ulaşmasının planlandığını da anımsattı.
Habere göre ilk sondaj, zaman açısından biraz gecikmeli olarak  ENI-Total tarafından gerçekleştirilecek.
(FK/HÖ) 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristos Zannetos Ay. Napa’nın Yeni Belediye Başkanı Oldu
Hristos Zannetos Ay. Napa’nın Yeni Belediye Başkanı Oldu
Pompeo Kıbrıs’a Baharda Gelecek
Pompeo Kıbrıs’a Baharda Gelecek
Angelidis İtalya’ya gidiyor
Angelidis İtalya’ya gidiyor
Rum Savunma Bakanlığı 8 Yıllık Silahlanma Programı Hazırlıyor
Rum Savunma Bakanlığı 8 Yıllık Silahlanma Programı Hazırlıyor
İngiliz Gizli Belgeleri…“vasiliu Konfederasyonu Kabul Etti”
İngiliz Gizli Belgeleri…“vasiliu Konfederasyonu Kabul Etti”
Yeorgiadis: “kıbrıs Sorunu Türkiye’nin Politikası Ve Rum Tarafının Hataları Ve İhmalleri Yüzünden Çözülemedi”
Yeorgiadis: “kıbrıs Sorunu Türkiye’nin Politikası Ve Rum Tarafının Hataları Ve İhmalleri Yüzünden Çözülemedi”
Carl Rısch Güney Kıbrıs İle Yunanistan’ı Ziyaret Edecek
Carl Rısch Güney Kıbrıs İle Yunanistan’ı Ziyaret Edecek
“ankara’nın Sonraki Hamleleri Yunanistan Ve Rum Tarafını Endişelendiriyor”
“ankara’nın Sonraki Hamleleri Yunanistan Ve Rum Tarafını Endişelendiriyor”
Hristodulidis’ten Atina’ya Resmi Ziyaret
Hristodulidis’ten Atina’ya Resmi Ziyaret
Barış Gücü ile ilgili rapor taslağı…
Barış Gücü ile ilgili rapor taslağı…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim