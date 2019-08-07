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Ege’deki İkarya Adasında Kaybolan Christopher  ölü Bulundu

 

Ege’deki İkarya Adasında Kaybolan Christopher  ölü Bulundu

 

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:10
Ege’deki İkarya Adasında Kaybolan Christopher  ölü Bulundu

 

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 : Tatil için Kıbrıslı Rum sevgilisiyle birlikte Ege’deki Yunan adası İkarya’ya giden  ve pazartesinden beri haber alınamayan 34 yaşındaki Kıbrıslı Rum asıllı İngiliz vatandaşı astrofizikçi Dr. Natalie Christopher’in ölü bulunduğu haber verildi.

Rum haber kaynakları, Yunan basınındaki haberlere dayanarak, Christopher’in cesedinin İkarya adasında, kaldıkları otelin yakınlarındaki vadide,  çalışmalara katılan gönüllü bir itfaiyeci tarafından farkedildi.  

Rum ve İngiliz basınında geniş yer bulan haberlere göre, Natalie Christopher’ın cesedine DNA testi yapılacak. 

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Christopher’in sevgilisi, Pazartesi sabahı uyandığında kadının odada olmadığını görmesi üzerine onu aradığını, Christopher’in ise telefona yanıt vererek kendisine koşuya çıktığını ve döneceğini söylediğini bildirmişti.

Sevgilisi,  daha sonraki aramalarına yanıt vermemesi üzerine, sevgilisinin Christopher’in kaybolduğunu polise bildirdiğini kaydetmişti. 

Christopher’in sevgilisiyle kaldığı odada, yastık, yatak ve ayna üzerinde kan lekeleri bulunmuş, sevgilisi ise Natalie Christopher’ın burnunun kanadığını ve lekelerin bundan kaynaklandığını iddia etmişti.

(İY/ÖK)

 

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