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Edon’dan faşizm karşıtı yürüyüş

AKEL’in gençlik kolu EDON’un dün Lefkoşa Rum kesiminde faşizm karşıtı bir yürüyüş düzenlediği haber verildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 11:54
Edon’dan faşizm karşıtı yürüyüş
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Yürüyüşe gençlerin ve halkın toplu katılım gösterdiğini yazan Haravgi gazetesi, yürüyüşte faşizmin kınandığını aynı zamanda Yunanistan’da suç örgütü olarak ilan edilen “Hrisi Avgi’nin” (Altın Şafak) Güney Kıbrıs’taki cezai suçlarıyla ilgili derhal araştırma yapmaları için yetkili makamlara yönelik isteğin ifade edildiğini kaydetti.

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Yürüyüşe katılanların, faşizmin tarihin tozlu raflarına kaldırılana kadar mücadeleyi sürdürmeye dair kararlılıklarını vurguladıkları da belirtildi.

Yürüyüşün Yunanistan büyükelçiliğinden başladığını ve Rum Başkanlık sarayında son bulduğunu yazan gazete, burada Rum Yönetimi Başkanı ile Baş Savcıya muhtıra takdim edildiğini ekledi.

                   

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Son Güncelleme: 12.10.2020 12:23
Anahtar Kelimeler:
Faşizm Karşıtı YürüyüşEdon
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