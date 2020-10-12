Edon’dan faşizm karşıtı yürüyüş

Yürüyüşe gençlerin ve halkın toplu katılım gösterdiğini yazan Haravgi gazetesi, yürüyüşte faşizmin kınandığını aynı zamanda Yunanistan’da suç örgütü olarak ilan edilen “Hrisi Avgi’nin” (Altın Şafak) Güney Kıbrıs’taki cezai suçlarıyla ilgili derhal araştırma yapmaları için yetkili makamlara yönelik isteğin ifade edildiğini kaydetti.

Yürüyüşe katılanların, faşizmin tarihin tozlu raflarına kaldırılana kadar mücadeleyi sürdürmeye dair kararlılıklarını vurguladıkları da belirtildi.

Yürüyüşün Yunanistan büyükelçiliğinden başladığını ve Rum Başkanlık sarayında son bulduğunu yazan gazete, burada Rum Yönetimi Başkanı ile Baş Savcıya muhtıra takdim edildiğini ekledi.