Edek’ten  Elam’a “ucuz vatanseverlik” suçlaması

EDEK, “Ulusal Halk Cephesi” (ELAM) üyelerini ve özellikle ELAM başkanını, “kendilerini Atina cuntasının siyasi ve ideolojik devamı ve “Hrisi Avgi”nin (Altın Şafak) şubesi olarak nitelerken, kurtarıcı görünmek isteyenler” diye niteledi.
Yayımladığı bildiri ile, ELAM başkanının, bu etkinliklere katılmama sebeplerini açıklamasını ısrarla isteyen EDEK, “Milli Muhafız Ordusu’nda görev yapmamalarına komik gerekçeler gösteren ama ucuz vatanseverlik satanlardan cevap beklemek yanılgı olabilir” ifadesini kullandı.