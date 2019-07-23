banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102675
ALTIN
260.189
DOLAR
5.6819
STERLİN
7.0864
EURO
6.3530
Yine trafik kazası: 2 kişi yaralandı
YİNE TRAFİK KAZASI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Aranan şahıs tutuklandı
ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

Edek’ten  Elam’a “ucuz vatanseverlik” suçlaması

Edek’ten  Elam’a “ucuz vatanseverlik” suçlaması

23 Temmuz 2019 Salı 08:50
Edek’ten  Elam’a “ucuz vatanseverlik” suçlaması

EDEK,  “Ulusal Halk Cephesi” (ELAM) üyelerini ve özellikle ELAM başkanını, “kendilerini Atina cuntasının siyasi ve ideolojik devamı ve “Hrisi Avgi”nin (Altın Şafak)  şubesi olarak nitelerken, kurtarıcı görünmek isteyenler” diye niteledi.

banner317
Fileleleftheros’un haberine göre EDEK, ELAM Başkanı’nın, Rum  meclisinin 19 Nisan 2019’da düzenlenen Atina cuntası kurbanlarını ve 15 Temmuz 1974 darbesine direnenler ile  15 Temmuz 2019’da düzenlenen Barış Harekâtı sırasında ölenleri onurlandırma etkinliklerine maksatlı olarak katılmadığına dikkat çekti.

Yayımladığı bildiri ile, ELAM başkanının, bu etkinliklere katılmama sebeplerini açıklamasını ısrarla isteyen  EDEK, “Milli Muhafız Ordusu’nda görev yapmamalarına komik gerekçeler gösteren ama ucuz vatanseverlik satanlardan cevap beklemek yanılgı olabilir” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 23.07.2019 12:37
Anahtar Kelimeler:
EDEKElam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tornaridis Cosac Toplantısında Konuştu: “kıbrıs’ın İşgali Barışı Sabote Ediyor”
Tornaridis Cosac Toplantısında Konuştu: “kıbrıs’ın İşgali Barışı Sabote Ediyor”
Rum ve yabancı üniversiteliler KKTC’de ev kiralıyor
Rum ve yabancı üniversiteliler KKTC’de ev kiralıyor
Ercan’a acil iniş yapan THY uçağının direkt uçuşunu engellediler
Ercan’a acil iniş yapan THY uçağının direkt uçuşunu engellediler
Liderler Görüşmesi 9 Ağustos’ta
Liderler Görüşmesi 9 Ağustos’ta
Fatih destekçi kaybetti ve gecikecek iddiası
Fatih destekçi kaybetti ve gecikecek iddiası
BM Barış Gücü karar taslağını “iyileştirme” çabalarında zorluklar
BM Barış Gücü karar taslağını “iyileştirme” çabalarında zorluklar
“Vasilik” mahkeme kararına rağmen mal satışına onay vermedi
“Vasilik” mahkeme kararına rağmen mal satışına onay vermedi
Çavuşoğlu’nun Açıklamaları Rum Basınında
Çavuşoğlu’nun Açıklamaları Rum Basınında
Anastasiadis’in Akıncı’ya cevap mektubu
Anastasiadis’in Akıncı’ya cevap mektubu
Prodromu: “Anastasiadis’in Akıncı’nın önerisine yanıt mektubu bugün gönderilecek”
Prodromu: “Anastasiadis’in Akıncı’nın önerisine yanıt mektubu bugün gönderilecek”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim