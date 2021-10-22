EDEK’e ara emri

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre mahkeme, EDEK’li 15 üyenin (Andreas Diogenus, Mihalis Theodulu, Andonis Yoannidis, Adamos Kombos, Nemos Kutsokumnis, Sokratis Ktistis, Luiza Mavrommati, Leonidas Panayotu, Yannis Pieridis, Hristos Rusos, Nikos Stilianidis, Panayotis Fakondis, Haris Yeorgiadis ve Petros Hristodulu) ara emri başvurusunu dün yasaklama kararı ile sonuçlandırdı.
Kararda, davacıların taraf olduğu dava sonuçlanana kadar EDEK ve/veya temsilcileri ve/veya memurları ve/veya organlarının ara emri kararına uyulmaması halinde tutuklanma veya mal varlıklarına el konulma yaptırımı ile karşılaşacağı hükmü de yer alıyor.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre mahkeme, EDEK’li 15 üyenin (Andreas Diogenus, Mihalis Theodulu, Andonis Yoannidis, Adamos Kombos, Nemos Kutsokumnis, Sokratis Ktistis, Luiza Mavrommati, Leonidas Panayotu, Yannis Pieridis, Hristos Rusos, Nikos Stilianidis, Panayotis Fakondis, Haris Yeorgiadis ve Petros Hristodulu) ara emri başvurusunu dün yasaklama kararı ile sonuçlandırdı.