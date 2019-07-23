Edek’ten  Elam’a “ucuz Vatanseverlik” Suçlaması

Lefkoşa, 23 Temmuz 19 (.): EDEK, “Ulusal Halk Cephesi” (ELAM) üyelerini ve özellikle ELAM başkanını, “kendilerini Atina cuntasının siyasi ve ideolojik devamı ve “Hrisi Avgi”nin (Altın Şafak) şubesi olarak nitelerken, kurtarıcı görünmek isteyenler” diye niteledi.

Fileleleftheros’un haberine göre EDEK, ELAM Başkanı’nın, Rum meclisinin 19 Nisan 2019’da düzenlenen Atina cuntası kurbanlarını ve 15 Temmuz 1974 darbesine direnenler ile 15 Temmuz 2019’da düzenlenen Barış Harekâtı sırasında ölenleri onurlandırma etkinliklerine maksatlı olarak katılmadığına dikkat çekti.

Yayımladığı bildiri ile, ELAM başkanının, bu etkinliklere katılmama sebeplerini açıklamasını ısrarla isteyen EDEK, “Milli Muhafız Ordusu’nda görev yapmamalarına komik gerekçeler gösteren ama ucuz vatanseverlik satanlardan cevap beklemek yanılgı olabilir” ifadesini kullandı.

(ŞA/HA)