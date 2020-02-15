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Edek’de Sular Durulmuyor

AP MİLLETVEKİLİ PAPADAKİS İLE PARTİ BAŞKANI SİZOPULOS ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK ADLİ BOYUT KAZANDI

Edek’de Sular Durulmuyor

AP MİLLETVEKİLİ PAPADAKİS İLE PARTİ BAŞKANI SİZOPULOS ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK ADLİ BOYUT KAZANDI

15 Şubat 2020 Cumartesi 09:39
Edek’de Sular Durulmuyor

AP MİLLETVEKİLİ PAPADAKİS İLE PARTİ BAŞKANI SİZOPULOS ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK ADLİ BOYUT KAZANDI
Lefkoşa, 15 Şubat 20 : KS EDEK Parti Başkanı Marinos Sizopulos’un, partinin AP Milletvekili Dimitris Papadakis’i, AP ödeneklerini ilişkili olduğu özel bir şirkette kullanmak suçlamasıyla partiden ihraç etmesinin ardından başlayan tartışma, dün internete düşen ve Papadakis’e yönelik suçlamaları desteklediği iddia edilen bir videoyla daha da büyüdü.
Politis gazetesi; “EDEK: Bir Parti Paramparça – Kıbrıs Usulü Sosyalizm” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, EDEK AP Milletvekili Dimitris Papadakis’in partisinden ihraç edilmesi sonrasında yaşananların EDEK’in parçalanması yönünde gelişmekte olduğunu yazdı.
Gazete, Papadakis’in, AP ödeneklerini ilişkisi olduğu bir şirkette kullanmak suçlamasıyla partiden ihraç edilmesinin ardından yaşanan tartışmalara dün yeni bir unsur daha eklendiğini, Papadakis’in ofisinin gizli kamerayla çekilen video görüntüsünün elektronik posta aracılığıyla Rum gazetecilere ve internet sayfalarına ulaştırıldığını yazdı.
Haberde, video görüntülerinde tam olarak neyin yer aldığına yer verilmezken, videonun ortaya çıkmasının ardından Papadakis’in, kendisine yönelik, Sizopulos’un da haberdar olduğu bir komplo kurulmaya çalışıldığı yönündeki açıklamasına yer verildi.

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Papadakis, AP seçimlerinde başarısız olan Sizopulos’un, gelecek seçimler çerçevesinde kendisini karalama komplosu kurduğunu belirterek, Sizopulos’un partiden ihracına sebep olan sözde delil ve verileri açıklaması ve Rum Başsavcılığı’na teslim etmesi çağrısında bulundu.
Gazete, EDEK Başkanı Sizopulos’un birkaç gün öncesi yaptığı açıklamaları dikkate alan Rum polisinin ise, dün Sizopulos’un ofisine giderek bilgi edinmeye çalıştığını, Sizopulos’un ise Rum polisine ifade vermeyi reddederek, gerekli tüm bilgilerin AP’ın ilgili birimlerine gönderildiğini söylediğini aktardı.
Sizopulos ile Papadakis arasındaki olayın, siyasi düzeyde kalmayarak adli mercilere taşınacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten gazete, bu gelişmeler yaşanırken EDEK’ten istifaların dün de sürdüğünün altını çizdi.
Habere göre, Papadakis’in partiden ihracının ardından dün parti merkez komitesinden 7 kişi istifa ederken, bölge komitelerinden başka istifaların da gelmesi bekleniyor.
(SB/SEL)
 

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