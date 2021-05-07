Edek ve Elam’dan pasaportlar konusunda açıklama

Fileleftheros gazetesine göre, EDEK partisi açıklamasında, pasaport programının şeffaflığı için “parçalanan” siyasi güçlerin seçimlerle ilgili çıkarlarından söz ederek, bunların “işgal rejiminin yetkililerinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları ve kimliklerine sahip olması konusunda ise söyleyecek tek bir sözlerin olmadığını” iddia ederek, neden diye sordu.

EDEK partisi “bu skandalın da araştırılmasını istediğini, çünkü bazı ‘yetkililere’ muhtemelen usule aykırı şekilde verildiğinin tespit edildiğini” iddialarına ekledi.

ELAM ise açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kimliklerle ilgili gerekli kontrolleri yapması ve özellikle varlığını baltalayan kişilerden bunların geri alınması konusunda hareket etmesinin zamanı olduğunu” ileri sürdü.





