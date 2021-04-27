EDEK kurucusu ve onursal başkanı Vasos Lissaridis hayatını kaybetti

Rum basını, siyasetçi, şair, ressam olarak addedilen Vasos Lissaridis’in, 101’inci yaşına (13 Mayıs) günler kala, 100 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti.

Alithia gazetesi, haberi “Siyasetçi, Şair, Ressam: Bir Tarih…” şeklinde verirken, Lissaridis’in 13 Mayıs 1920’de Lefkara’da doğduğunu, Atina Üniversitesinde tıp eğitimi aldığını anımsattı.

Lissaridis’in, 1955-59 EOKA mücadelesinde de yer aldığını yazan gazete, Lissaridis’in 1969 yılında EDEK partisini kurduğunu ve 2001 yılına kadar EDEK Başkanlığını yürüttüğünü de belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Lissaridis’in 1960 yılında kendisine ait silahlı ekibi bulunduğunu, bu kişilerin, kendilerine mutlak güven duyan Başpiskopos Makarios tarafından özenle donatıldığını yazdı.

Gazete Lissaridis’in silahlı ekibinin, Lefkoşa bölgesine bağlı dağlık bölgelerde bulunduğunu ve kırmızı bere taktıklarını, buna bağlı olarak da “kırmızı şapkalılar” olarak isimlendirildiklerini belirtti.

Habere göre Lissaridis’e ait “kırmızı şapkalılar” 1963-64 ve 1971-74 yılları arasında faaliyet gösterdi.

Fileleftheros gazetesi haberi “Vasos Lissaridis 101’inci Yaşına Günler Kala Ayrıldı-Önemli Vatansever Gitti-Son Tarihi Lider, EDEK’in Kurucusu Vasos Lissaridis, Bir Asırlık Dolu Hayatı Kapatarak Hayatını Kaybetti”; Haravgi gazetesi “EDEK’in Onursal Başkanı Vasos Lissaridis 100 Yaşında Öldü” başlıklarıyla verdi.

Politis gazetesi ise Lissaridis’in kendisinin yazmayı istediği ancak bunu yapamaması durumunda ölümünden sonra yayımlanması için (Politis gazetesine) izin verdiği açıklamalarına yer verdi.

Gazete haberi “Lissaridis; Dolaylı Olarak Benden Makarios’u Öldürmem İstendi-CIA Beni Başkan Olarak İstedi” başlığıyla aktardı.

Habere göre Lissaridis, Politis gazetesine yaptığı açıklamalarında, 1961 yılında Başkan olması için Amerikalıların kendisine yaklaştığını, ayrıca sosyalist bir parti kurması ve gazete yayımlaması için kendisine 500 bin lira önerildiğini, nihayetinde bu paranın Yorgacis’e verildiğini belirtti.

Lissaridis açıklamasında ayrıca kendisinin Başkan olabilmesi için dolaylı olarak Makarios ile bitirmesi gerektiği şeklinde kendisine teşvikte bulunduğunu, Makarios’un doktoru olması nedeniyle bunu Makarios’un öldürülmesi önerisi olarak yorumladığını ifade etti.