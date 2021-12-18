Eastmed’in kaderi 2022 yılında belli olacak

Fileleftheros gazetesi: “EastMed Karar Sürecinde – Hattın Kaderi 2022 Yılında Belli Olacak” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail tarafından ortaklaşa planlanan “EastMed” doğalgaz boru hattı projesinin akıbetinin 2022 yılı içerisinde belli olacağını hatırlattı.

Gazete, 2022 yılı içerisinde projeye ilişkin teknik raporların tamamlanacağını, raporların çıkmasının akabinde ise projenin devam mı edeceği yoksa sona mı erdirileceğinin kesinleştirileceğini belirtirken, Güney Kıbrıs ve İsrail’in projenin devamından yana olduklarını savundu.





