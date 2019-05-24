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“eastmed Act”ın Yasama Sürecindeki Yeni Kritik Adım…”

“DOĞU AKDENİZ’DE GÜVENLİK VE ENERJİ İŞBİRLİĞİ” YASA TASARISI ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ’NE SUNULDU

“eastmed Act”ın Yasama Sürecindeki Yeni Kritik Adım…”

“DOĞU AKDENİZ’DE GÜVENLİK VE ENERJİ İŞBİRLİĞİ” YASA TASARISI ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ’NE SUNULDU

24 Mayıs 2019 Cuma 07:34
“eastmed Act”ın Yasama Sürecindeki Yeni Kritik Adım…”

“DOĞU AKDENİZ’DE GÜVENLİK VE ENERJİ İŞBİRLİĞİ” YASA TASARISI ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ’NE SUNULDU

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): “Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği 2019” isimli yasa tasarısının Çarşamba günü Amerikan Temsilciler Meclisi’ne de sunulduğu bildirildi.

Rum basını, Yunanistan’ı ABD’nin stratejik ilgi odağına oturtan ve “bölgede şekillenen yeni gerçeklerin tanınmasıyla Amerika’nın Doğu Akdeniz stratejisinde köklü değişiklik” hedefleyen paket tasarının “East Med Act”ın yasama sürecindeki yeni kritik adım olduğuna işaret etti.

Fileleftheros’un haberinde, Gas Billirakis, David Sissylin ve Ted Doic’in sunduğu tasarının, senatoya sunulan versiyonuyla neredeyse aynı olduğuna işaret edilerek, “ilk kez, Dışişleri Bakanı’nın Yunan hava sahası ve Kıbrıs MEB’ine yapılan ihlalleri rapor olarak meclise sunması gerektiği öngörülüyor. Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerindeki son gelişmelerin de eklenmesi talep ediliyor” ifadesine yer verildi.

Habere göre, Billirakis, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye tasarının önemini anlattığını belirterek, “tasarıyı geçirebilirsek, ki geçirebileceğimizi biliyorum, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açısından bazı önemli şeyler yapacağız” ifadesini kullandı.

Sissylin ise “Doğu Akdeniz’de enerji stratejisinde gerçek bir gelişme” diyerek Rum Yönetimi’nin bölgesel olanaklar dinamiğini güçlendirecek “EastMed Act’ın, Amerikan silah ambargosunun kaldırılması ve F-35’ler konusunda Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların, ABD’nin Rum Yönetimi’yle uzun vadeli ittifak ve ilişki kurmak istediğinin göstergesi olduğu görüşünü ortaya koydu.

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Sissylin “Bu yasa tasarısı, ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi güçlendirecek ve Kıbrıs’a, bölgede  aktif ve güçlü bir müttefik olma olanağı tanıyacak” dedi.

“Çok önemli bir gün. Yasa tasarısı, partiler arasıdır ve olumlu oylanacağını öngörüyoruz” ifadesini kullan Doic, şunları ekledi: “EastMed, dörtlü bölgesel işbirliğinin bir sonraki aşamaya geçmesine yardımcı olacak. Var olanı geliştirebilmemiz, fırsatları tanımamız ve yenilerini yaratmamız için daha da yakın işbirliği ilişkisini güçlendirecek.”

“RUSYA’NIN BÖLGEDEKİ NÜFUZUNU ENGELLEMEYİ VE KIBRIS’I ABD’NİN SÖMÜRGESİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR”

Haravgi haberi “Ambargonun Kaldırılmasıyla İlgili Yasa tasarısı Amerikan Meclisi’nde… ABD’nin Hedefi Doğu Akdeniz’deki Rus Nüfuzunu engellemek” başlığıyla aktardı.

Amerikan Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasarının, Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında kurulan ortaklık ilişkisine ABD’nin desteğini vurguladığına işaret eden gazete şu ifadeleri kullandı:

“Bu tasarı Kıbrıs’a haksız yere dayatılan Amerikan ambargosunun kaldırılmasının ötesinde  Kıbrıs’ı ABD’nin sömürgesi haline getirmeyi hedefliyor. Daha somut olarak, ABD, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında –bilgi alış verişi, siber gözetim ve denizciliği de içeren- güvenlik alanında gelişen işbirliği aracılığıyla Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki nüfuz ve müdahalesini engelleme çabasını desteklemek istiyor. Bölge ülkelerinin Rusya’dan tedarik ettiği askeri teçhizat kullanımını durdurma çabasını, NATO teçhizatı ve NATO üyesi ülkeler lehine desteklemek istiyor.”

(ŞA/FEZ)

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