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Eastmed anlaşması imzalanıyor

Rum Basını, Doğu Akdeniz doğal gazını boru hattıyla Yunanistan ve AB’ye taşıması öngörülen EastMed boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında 2 Ocak’ta imzalanacağını yazdı.

Eastmed anlaşması imzalanıyor

Rum Basını, Doğu Akdeniz doğal gazını boru hattıyla Yunanistan ve AB’ye taşıması öngörülen EastMed boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında 2 Ocak’ta imzalanacağını yazdı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 09:44
Eastmed anlaşması imzalanıyor

Politis ve diğer gazeteler manşetlerinden geniş yer verdikleri haberlerinde, dün yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’den çıkan İsrail doğal gazının deniz dibine döşenecek boru hattıyla AB’ye götürülmesi projesi olan EastMed için 2 Ocak Perşembe günü Atina’da imzaların atılacağını yazdılar.
Gazete: “İsrail Yunanistan-Kıbrıs MEB’inden Yana Oy Kullandı – Türkiye-Libya Anlaşmasına Fiili Ret” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında, bundan yaklaşık bir yıl önce imzalanma niyeti dile getirilen EastMed projesi devletlerarası anlaşmasının 2 Ocak tarihinde Atina’da imzalanacağını belirtti.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 2 Ocak Perşembe günü Atina’da projeye ilişkin anlaşmaya imza atacaklarının dün duyurulduğunu vurgulayan gazete, anlaşmanın imzalanmasının boru hattının yapımına başlanması tarihini ise daha öne çekmesinin söz konusu olmayacağı yorumunda bulundu.
Gazete, söz konusu anlaşmanın imzalanmasının, sadece boru hattının döşenmesi için başvuruda bulunacak özel şirketleri bağlayacak gerekli hukuki çerçeveyi oluşturacağını, hattın döşenmesine başlanmasının ise ancak, gerekli araştırmaların yapılmasının ardından hattın ekonomik sürdürülebilirliğinin mümkün olduğunun tespiti sonrasında gerçekleşebileceğini vurguladı.
Eastmed boru hattının döşenmesinin teknik açıdan mümkün olup olmadığı ve mali açıdan da sürdürülebilirliğinin belirleneceği raporların hazırlanmasının en az 2 yıl sürmesinin beklendiğini de ifade eden gazete, İtalya’nın ise, boru hattı projesinin bittiği noktadaki yerel yönetimlerin gösterdiği tepkiler sebebiyle şu an için devletler arası anlaşmaya imza atmasının beklenmediğini de aktardı.

DENDİAS’IN TEMASLARI
Öte yandan gazete, Yunanistan’ın Türkiye-Libya anlaşması sebebiyle girişimlerini yoğunlaştırdığını, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün Libya, Mısır ve Güney Kıbrıs’a “yıldırım ziyaretler” gerçekleştirdiğini yazdı.
Gazete, Dendias’ın Libya’ya giderek Libya Ulusal Ordusu’nun komutanı General Halife Hafter ve Mısır’a giderek, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü’yle görüştüğünü yazdı.
Habere göre, iki ülkedeki temaslarının ardından Güney Kıbrıs’a giden Dendias, Larnaka Havaalanı’nda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le kısa bir görüşme yaparak temasları hakkında bilgi aktardı.
Görüşme sonrasında açıklamada bulunan Dendias, 2 Ocak’ta EastMed anlaşmasının imzalanması eyleminin Türkiye aleyhine yapılan bir girişim olmadığı, anlaşmaya taraf ülkelerin kendi halklarının refahını sağlama çalışmalarının bir devamı olduğunu iddia etti.

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Uluslararası hukuku tanıyan ve benimseyen tüm ülkelerin kendi ortak girişimlerinde yer almalarından memnuniyet duyacaklarını ileri süren Dendias, Yunanistan ile Mısır’dan teknik heyetlerin, iki ülke arasındaki MEB sınırının belirlenmesi konusunda 8 Ocak’ta görüşme gerçekleştireceklerini de vurguladı.
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise açıklamasında, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın her zaman işbirliği mantığı ve olumlu yaklaşımla hareket ettiklerini iddia ederek, bunun bölgedeki tüm devletlere yönelik bir çağrı olduğunu söyledi.
Hristodulidis, bölgede istikrarsızlık oluşmasının engellenmesi konusunda altyapıların oluşturulmakta olduğunu öne sürdüğü açıklamasında, kayda değer bir şey olduğunda açıklama yapılacağını da sözlerine ekledi.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Fileleftheros: “Engelleme Konusunda Karşı Saldırı – Kıbrıs-Yunanistan-İsrail 2 Ocak’ta Eastmed İmzasını Atıyor”.
Alithia: “Yunanistan’dan Şah Mat Hareketi”.
Haravgi: “Dendiyas Haftar’la Türk-Libya Anlaşması Konusunda Fikir Birliği Teyit Etti”.

   

Son Güncelleme: 23.12.2019 13:01
Anahtar Kelimeler:
Eastmed Anlaşması
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