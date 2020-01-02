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“Eastmed” anlaşması bugün Atina’da imzalanıyor

Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için anlaşma bugün Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail hükümetleri arasında imzalanıyor.

“Eastmed” anlaşması bugün Atina’da imzalanıyor

Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için anlaşma bugün Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail hükümetleri arasında imzalanıyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 07:48
“Eastmed” anlaşması bugün Atina’da imzalanıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’da saat 18.30’da Zappion Sarayı’nda imzalanacak anlaşmaya, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacıdakis, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz imza koyacak.

Rum haber kaynakları, imza töreninin Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis huzurunda gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu sabah Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, akşamüzeri ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla görüşeceği de belirtilen haberde, akşamüzeri 18.00’de ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Anastasiadis ve Netanyahu arasında üçlü bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

Üçlü görüşmeyi, EastMed boru hattının inşasıyla ilgili anlaşmanın imzalanması ve liderlerin basına yapacakları açıklamaların izleyeceği; 15.45’te ise üç ülkenin enerji bakanlarının bir araya geleceği ifade edildi.

Son Güncelleme: 02.01.2020 11:46
Anahtar Kelimeler:
“Eastmed” Anlaşması
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