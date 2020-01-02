“Eastmed” anlaşması bugün Atina’da imzalanıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’da saat 18.30’da Zappion Sarayı’nda imzalanacak anlaşmaya, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacıdakis, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz imza koyacak.
Rum haber kaynakları, imza töreninin Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis huzurunda gerçekleştirileceğini duyurdu.
Üçlü görüşmeyi, EastMed boru hattının inşasıyla ilgili anlaşmanın imzalanması ve liderlerin basına yapacakları açıklamaların izleyeceği; 15.45’te ise üç ülkenin enerji bakanlarının bir araya geleceği ifade edildi.