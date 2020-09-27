“East Medıterranean Gas Forum“ İle Doğu Akdeniz Ülkelerinin Doğal Gaz İttifakı

Güney Kıbrıs, İtalya, Yunanistan, Ürdün, Mısır, İsrail ve Filistin arasında Salı günü imzalanan "East Mediterranean Gas Forum" (EMGF) kuruluş anlaşması ile doğal gazda bu ülkeler arasında bir ittifak doğduğu bildirildi.

Kathimerini gazetesi, EMGF'nin Mısır’ın inisiyatifiyle başlayan ve yedi ülkenin müdahil olduğu bölgesel bir devletlerarası örgüt olduğunu anımsatarak, bu örgütün bölgedeki ülkelerin iş birliğini ve güvenliğini sağlamlaştırdığını yazdı.

Gazete, EMGF'nin, üyesi olan ülkeler için, siyasi ve ekonomik alanda ortak eylemde bulunabilecekleri bir zemin oluşturacak platform işlevi göreceğini ve ABD, Fransa ve AB'nin ilgisinin de, bu örgütün enerji alanında ne kadar önemli bir iş yapacağının ispatı olduğunu kaydetti.



EMGF'nin ana ilkesinin, üye ülkelerin doğal kaynaklarıyla ilgili haklarına, uluslararası hukuk zemininde tam saygı duyulması olduğunu ve ilke ve değerlere saygı duyulması koşuluyla, bölgedeki her ülkeye açık olduğunu yazan gazete, bu çerçevede Türkiye de dahil hiçbir ülkeye kapıların kapatılmadığını belirtti.Haberde, EMGF'nin merkezinin Kahire'de olacağı ve bölgesel istikrara, güvene, refaha ve bölgesel enerji iş birliği vasıtasıyla iyi komşuluk ilişkileri oluşturulmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.