Easac’a Üye Oldular

Lefkoşa, 18 Aralık 19 (.): Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Kıbrıs Bilim Sanat ve Yazı Akademisi”, Avrupa Bilimler Akademileri Danışma Konseyi (EASAC) üyesi oldu.
(SB/GÜL)
Lefkoşa, 18 Aralık 19 (.): Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Kıbrıs Bilim Sanat ve Yazı Akademisi”, Avrupa Bilimler Akademileri Danışma Konseyi (EASAC) üyesi oldu.
Lefkoşa, 18 Aralık 19 (.): Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Kıbrıs Bilim Sanat ve Yazı Akademisi”, Avrupa Bilimler Akademileri Danışma Konseyi (EASAC) üyesi oldu.
(SB/GÜL)