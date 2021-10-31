Düzensiz göçmenler saatlerce bekletiliyor

Politis gazetesi “Nuris’in Talimatını Bekleyiniz” başlıklı haberinde, gazetenin kendisi tarafından yapılan araştırmaya atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’a gelen düzensiz göçmenlerin, adaya gelişlerinin engellenmesi için kabul edilemez taktikler uygulandığını yazdı.

Bazı uygulamalardan dolayı birçok devlet yetkilisinin çaresizlik içerisinde olduğunu yazan gazete, düzensiz göçmenlerin, günlerce denizde bekletildiğini, göçmenlerle ilgili prosedürlerin uygulanması için Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in talimatının beklendiğini belirtti.

Habere göre, “neler olduğunu çok iyi bilen insanlar” gazeteye yaptıkları açıklamada, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, “göçmen teknelerinin önünün kesilmesinin ardından, bu kişilerin, ülkelerine geri dönmeleri yönünde baskı yapılarak, birkaç gün denizde bırakılması gerektiğinde ısrarlı olduğunu” söylediler.

Gazete haberinde, bir gemi veya tekne, Kıbrıs açıklarında deniz ortasında bekletilirken insan yaşamına nasıl önem veriliyor sorusunu da sordu.



EKİM AYINDA BİN 800 GÖÇMEN



Öte yandan Alithia gazetesi Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in açıklamalarına dayanarak, ekim ayı içerisinde Güney Kıbrıs’a bin 800 göçmenin geldiğini yazdı.Habere göre Nuris, Güney Kıbrıs’a gelen göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun, Yeşil Hat üzerinden yasa dışı olarak Güney’e geçtiğini savundu.Nuris, tüm göçmenlere Türkiye tarafından yardım edildiğini çünkü göçmen akının Kuzey üzerinden gerçekleştiğini ileri sürdü.