Dünya Bankası’nın Araştırması Rum Basınında Da Yer Aldı

Lefkoşa, 18 Şubat 20 (.): Kıbrıs’taki Barış Gücü Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyon ofisi ile Dünya Bankası iş birliğinde yapılan ve kapsamlı çözümün cinsiyet odaklı sosyo-ekonomik etkisinin irdelendiği araştırmanın sonuçları, Rum basınında da yer aldı.
Alithia gazetesi ilgili haberi “Yeniden Birleşmenin Ardından Gelirlerde Yüzde 7 Artış” başlığıyla aktarırken Politis gazetesi “Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi İçin 20 Neden-Dünya Bankası:Yeniden Birleşmenin Faydası Büyük-Çözüm İçin 20 Neden”, Haravgi gazetesi ise Yeniden Birleşmenin Ardından Kıbrıslıların Gelirlerinde Yüzde 7’lik Artış” başlıklarını kullandı.
(FK/GÜL)