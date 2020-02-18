Dünya Bankası’nın Araştırması Rum Basınında Da Yer Aldı

Lefkoşa, 18 Şubat 20 (.): Kıbrıs’taki Barış Gücü Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyon ofisi ile Dünya Bankası iş birliğinde yapılan ve kapsamlı çözümün cinsiyet odaklı sosyo-ekonomik etkisinin irdelendiği araştırmanın sonuçları, Rum basınında da yer aldı.