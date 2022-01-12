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Dünkü deprem son 25 yılda adada olan ikinci büyük depremdi

Kıbrıs’ta dün sabaha karşı meydana gelen depremle ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer bulurken, dünkü depremin Kıbrıs adasında son 25 yıl içerisinde gerçekleşen ikinci büyük deprem olduğu ifade edildi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:45
Dünkü deprem son 25 yılda adada olan ikinci büyük depremdi

Alithia gazetesi, deprem sonrasında Güney Kıbrıs’ta ciddi maddi hasar veya yaralanma yaşanmadığını yazarken, bu depremin 9 Ekim 1996 tarihinde meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 6,8 şiddetine sahip olan depremin ardından, son 25 yıl içerisinde Kıbrıs adasında meydana gelen ikinci deprem olduğunu kaydetti.
Şiddetli depremin daha güçlü artçı sarsıntılar ve tsunami yaşanması korkusunu da beraberinde getirdiğini yazan gazete, depremin şiddeti 6’yı geçtiği zaman tsunami yaşanmasının da nispeten yaygın bir şey olduğunu öne sürdü.
Habere göre Rum Jeolojik Araştırmalar Dairesi Müdürü Hristodulos Hacıgeorgiyu ise “Omegalive”e açıklamasında, depremle ilgili veri ve şartların değerlendirmesinin ardından tsunami uyarısının kaldırıldığını ifade etti.
Hacıgeorgiyu, herhangi başka bir depremin ardından, gelecekte tsunami yaşanması tehlikesi olduğunu ancak bunun birçok parametreye bağlı olduğunu da dile getirdi.


1586 TAVUK TELEF OLDU

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Depremde ciddi maddi hasar meydana gelmediğini yazan gazete, Baf’a bağlı Kallepia’da bulunan bir çiftlikteki 1586 tavuğun ise deprem sonucunda telef olduğunu belirtti.
Gazete tavukların depremin korkusuyla birbirlerini ezerek telef olduklarını ekledi.
Haravgi ise haberinde, depremin Baf bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildiğini ve Baf sakinlerinin deprem yüzünden panik ve endişe yaşadıklarını yazdı.

 

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Son Güncelleme: 12.01.2022 14:32
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