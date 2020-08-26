Dumont, Güney Kıbrıs’a yardım etmek ve bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına katkıda bulunmak için çalışacak

Yeni görevi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye konularında danışmanlık yapacağını anlatan Dumont’un Anastasiadis’e, Güney Kıbrıs’a yardım etmek ve bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına katkıda bulunmak için çalışacağı vaadinde bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros haberi “Kıbrıs-Fransa Ortak Çizgisi… Akdeniz Bölgesinde AB’nin Daha Çok Varlığı Gereğinde Uzlaşıyorlar… Akıncı Paris’i Uzak Durmaya Çağırdı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Güney Kıbrıs’ın ve Fransa’nın, AB’nin Doğu Akdeniz’de daha çok varlık göstermesi ve daha aktif rol oynamasını istediğini yazan gazete bu yaklaşımlarının, Türkiye’nin bölgedeki davranışlarının ele alınacağı önümüzdeki kritik randevular (Dışişleri Bakanları Konseyi ve ardından, karar alınması beklenen Avrupa Konseyi) öncesinde “çok önemli olduğunu” yazdı.

Isabelle Dumont’un, daha önce görüştüğü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e de söylediği, AB’nin Akdeniz bölgesinde daha çok varlık göstermesi gerektiği görüşünü Anastasiadis’le dünkü görüşmesinde de yinelediği belirtilen haberde “Fransa ile ortak yolda oldukları için bu yaklaşım Lefkoşa’yı memnun ediyor ama işgal rejimini etmiyor. Mustafa Akıncı, dünkü görüşmelerinde Dumont’tan, Fransa’nın Kıbrıs’tan ve Doğu Akdeniz’den uzak durması gerektiği mesajını götürmesini istedi” ifadelerine yer verildi.

Dumont, Akdeniz bölgesinin gerilim bölgesi değil işbirliği bölgesi olması gerektiğini ve Fransa’nın çabalarını bu yönde yoğunlaştırdığını öne sürdü, “ancak bunu başarabilmemiz için daha çok Avrupa’ya ihtiyaç var. Bölgede çok fazla unsur var ve durum karmaşıklaşıyor ancak olması gereken, tansiyonun düşürülmesidir. Bugün olması gereken -ki bu yönde çalışıyoruz- Kıbrıs ve komşu devletler arasındaki dostluk ilişkilerinin geri gelmesidir” dedi.

Fransız fırkateyninin Doğu Akdeniz bölgesinde sürekli bulunduğunu ve bunun büyük olasılıkla devam edeceğini söyleyen, bu konuda kendilerine kolaylık sağladıkları için Rum makamlarına teşekkür etti. Dumont “Bu herkesin çıkarına çünkü Fransa’nın bölgedeki varlığının maksadı, çatışmalardan kaçınılması, ülkelerin denizlerinden yararlanma haklarına dair uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve terörle mücadeledir” dedi.