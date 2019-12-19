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Dujarric: “18 bölge mayınlardan temizlendi”

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, adanın her iki yanında bulunan ve tehlikeli olduğu düşünülen 9’ar bölgenin, mayınlardan temizlendiğini açıkladı.

Dujarric: “18 bölge mayınlardan temizlendi”

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, adanın her iki yanında bulunan ve tehlikeli olduğu düşünülen 9’ar bölgenin, mayınlardan temizlendiğini açıkladı.

19 Aralık 2019 Perşembe 10:14
Dujarric: “18 bölge mayınlardan temizlendi”

Politis gazetesinin haberine göre, BM Merkezi’ndeki, basın ve yayın organlarına yapılan düzenli bilgilendirme toplantısında konuşan Dujarric, adadaki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP), 210 bin  882 metrekarelik alanın temizlendiğini açıkladığını söyledi.
Habere göre Dujarric, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde yapılan bu eylemin, 26 Şubat 2019’da taraflar arasında varılan uzlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiğini anımsattı.

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Dujarric, ilerleyen dönemde başka faaliyetler de yapılmasının beklendiğini belirtti.

 

Son Güncelleme: 19.12.2019 13:29
Anahtar Kelimeler:
Stephane Dujarric
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