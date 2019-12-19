Dujarric: “18 bölge mayınlardan temizlendi”

Politis gazetesinin haberine göre, BM Merkezi’ndeki, basın ve yayın organlarına yapılan düzenli bilgilendirme toplantısında konuşan Dujarric, adadaki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP), 210 bin 882 metrekarelik alanın temizlendiğini açıkladığını söyledi.

Habere göre Dujarric, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde yapılan bu eylemin, 26 Şubat 2019’da taraflar arasında varılan uzlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiğini anımsattı.



Dujarric, ilerleyen dönemde başka faaliyetler de yapılmasının beklendiğini belirtti.