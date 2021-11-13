“Dörtlü İnisiyatif”ten Larnaka açıklarında tatbikat

Doğu Akdeniz bölgesinde ortak deniz-hava operasyonları icra etme hedefi ile “Dörtlü inisiyatif” (QUAD Initiative) oluşturan Rum yönetimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın dün Larnaka açıklarında “küçük ölçekli” bir hava-deniz tatbikatı (PASSEX) icra ettiği bildirildi.