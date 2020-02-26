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Dört Bakanlıktan Corona Virüsü İçin Tedbirler Alınmasına Yönelik Toplantı

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Rum Yönetimi’nin dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ile ilgili alarmda olduğu ve virüsle mücadelede etkili tedbirler alınmasına yönelik bugün Rum Dışişleri, İçişleri, Sağlık ve Adalet Bakanları’nın katılacağı bir toplantı yapılacağı bildirildi.

Dört Bakanlıktan Corona Virüsü İçin Tedbirler Alınmasına Yönelik Toplantı

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Rum Yönetimi’nin dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ile ilgili alarmda olduğu ve virüsle mücadelede etkili tedbirler alınmasına yönelik bugün Rum Dışişleri, İçişleri, Sağlık ve Adalet Bakanları’nın katılacağı bir toplantı yapılacağı bildirildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:32
Dört Bakanlıktan Corona Virüsü İçin Tedbirler Alınmasına Yönelik Toplantı
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Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Rum Yönetimi’nin dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ile ilgili alarmda olduğu ve virüsle mücadelede etkili tedbirler alınmasına yönelik bugün Rum Dışişleri, İçişleri, Sağlık ve Adalet Bakanları’nın katılacağı bir toplantı yapılacağı bildirildi.
Fileleftheros, Rum Yönetimi’nin ülkeye giriş kapılarında birtakım katı kısıtlamaları hayata geçirmeyi planladığını ve dünden itibaren İtalya, Japonya, İran ve Güney Kore’den gelen yolcuların kontrol edildiğini yazdı.
Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, “gelecek tüm tepkilere kulak tıkayarak” etkili tedbirler alma yolunda olduğunu ve karantinaya alınacak kişilerin konacağı en az iki yer belirlenmesi için yarın Rum Bakanlar Kurulu’nda özel toplantı yapılacağını kaydetti.
Haberde, devlet sağlık sektörü ile özel sağlık sektörünün de, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ta salgınla ilgili “en kötü senaryoya” karşı yaptığı hazırlık çerçevesinde koordinasyon içerisinde bulunduğu da belirtildi.
Özel hastane ve kliniklerdeki tüm izole odaların kayıt altına alındığını kaydeden gazete, Rum Tabipler Birliği’nin de, virüsle mücadelede gönüllü olan göğüs hastalıkları uzmanlarının isimlerinin bulunduğu listeyi Sağlık Bakanlığı’na ilettiğini yazdı.

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Haberde, Güney Kıbrıs’ın yurtdışındaki büyükelçiliklerinin de teyakkuzda olduğu ve İtalya’daki büyükelçiliğin, İtalya’da yaşayan Rumlarla temas halinde bulunduğu belirtildi.
Gazete, Milano’dan eğitim gören 12 Rum öğrencinin bugün Güney Kıbrıs’a döneceğini yazdı.
Öte yandan Alithia gazetesi de, İtalya’da yaşayan yaklaşık 300 Rum bulunduğunu ve bu kişilerin, büyükelçilik ile temasa geçmediğini kaydetti.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, karantina bölgesi olarak Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Kannavia köyü ile İngilizlerin Trodos’ta bulunan yazlıkları ve Meneu köyündeki yazlık tesislerin bulunduğunu; ancak Kannavia sakinlerinin bu duruma sert tepki gösterdiklerini yazdı.
(GE/FEZ)

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