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Dolu, KKTC’den domates yolunu açıyor

Hafta sonunda etkili olan kötü hava koşullarının Paralimni-Kappari bölgesindeki seralarda ve açık alanlarda yetiştirilen domateslere ciddi zarar verdiği, bu  nedenle KKTC’den domates ithali yolunun açıldığı haber verildi.

Dolu, KKTC’den domates yolunu açıyor

Hafta sonunda etkili olan kötü hava koşullarının Paralimni-Kappari bölgesindeki seralarda ve açık alanlarda yetiştirilen domateslere ciddi zarar verdiği, bu  nedenle KKTC’den domates ithali yolunun açıldığı haber verildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:00
Dolu, KKTC’den domates yolunu açıyor

Fileleftheros, “Dolu, Kıbrıs Türk Domatesine Yolu Açıyor” başlıklı haberinde Kappari bölgesinden Rum çiftçilerle yaptığı görüşmeleri kaynak göstererek Noel ve yeni yıla kadarki yerli domates ve diğer sebze rekoltesinin dolu yağışından önce beklendiğinden az olacağını yazdı.

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Habere göre bazı tüccarların piyasadaki boşluğu kapatmak üzere KKTC’ye yöneleceğine dikkat çeken Rum çiftçiler, ithal edilecek tarımsal ürünlerin menşe denetiminin, Kıbrıslı Türkler tarafından mı üretildiğinin yoksa Türkiye’de üretilmiş olmasına rağmen Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın verdiği belgelerle “Kıbrıs Türk ürünüymüş gibi mi gösterildiğinin tespitinin çok zor hatta imkânsız olduğu” iddiasında bulundular.

Son Güncelleme: 18.12.2019 12:13
Anahtar Kelimeler:
Kktc Güney Kıbrıs Domates IthaliKıbrıs Dolu Yağışı
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