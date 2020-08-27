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Doğu Akdeniz’de Dört Ülkenin Katılımıyla Tatbikat

Lefkoşa, 27 Ağustos 2020 : Doğu Akdeniz’de, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve diğer ülkelerin katılımıyla önemli askeri tatbikatlar icra edildiği bildirildi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 13:00
Doğu Akdeniz’de Dört Ülkenin Katılımıyla Tatbikat
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Lefkoşa, 27 Ağustos 2020 : Doğu Akdeniz’de, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve diğer ülkelerin katılımıyla önemli askeri tatbikatlar icra edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya Büyük Bir Ortak Tatbikatta- Evnomia: Türk Meydan Okumalarına Yunan ve Fransız Savaş Uçaklarıyla Yanıt” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs’ın Güney’indeki “Evnomia” kod adlı tatbikatın dün başladığını ve 28 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

Tatbikatın Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın katılımıyla icra edildiğini kaydeden gazete, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın,3 adet “Rafale” tipi Fransız uçağının ve üzerinde helikopter konuşlanmış bir firkateynin, ortak askeri tatbikatların bir kısmını teşkil edeceği yönünde açıklama yaptığını vurguladı.

Habere göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise ortak tatbikatın başlaması dolayısıyla Twitter’da yaptığı paylaşımda, uluslararası hukuka saygı duyulmasının bir istisna değil, kural olması gerektiğini ifade etti.

Gazeteye göre, Parly, kısaca şunları ifade etti:
“Doğu Akdeniz, bir gerginlik alanına dönüşüyor. Kıbrıslı, Yunan ve İtalyan ortaklarımızla bugün hava ve deniz araçlarıyla askeri bir tatbikata başladık. Mesajımız basittir: Doğu Akdeniz’in istikrar ve uluslararası hukuka saygı duyulan bir alan olması için, diyaloğa, işbirliğine ve diplomasiye öncelik verilmesi. Herkesin faydası için, kişisel hırslara ilişkin bir zemin olmamalı.”

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis de konu hakkında Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ilk kez dört ülke arasında Doğu Akdeniz’de ortak bir hava-deniz tatbikatı yapıldığını belirterek, bunu, “uluslararası hukukun uygulanmasında Avrupa’nın güçlü bir barış ve işbirliği mesajı” olarak nitelendirdi.

Fileleftheros ise haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın, Dörtlü İşbirliği İnisiyatifi (QUAD) çerçevesinde, Doğu Akdeniz’deki müşterek varlıkları konusunda anlaştıklarını yazdı.

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Dörtlü işbirliğinin başlangıcının yarın sona erecek “Evnomia” kod adlı tatbikat olduğunu yazan gazete, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopulos’un bir açıklama yaparak, bunu selamladığını belirtti.

Panayotopulos açıklamasında “bu inisiyatifin, durumla ilgili ortak farkındalığı hedeflediğini; aynı zamanda Akdeniz’deki dört Avrupa ülkesinin, gerilimin yatıştırılması politikasının bir parçası olarak hukuk kurallarına olan bağlılığını gösterdiğini” ifade etti.

Haravgi gazetesi de “Doğu Akdeniz’de Askeri Tatbikatlar” başlıklı haberinde, Rum Savunma Bakanlığı’nın tatbikat konusunda yaptığı açıklamaya yer verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, dört ülkenin, bu dörtlü inisiyatifle, geniş bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için Doğu Akdeniz’deki ortak deniz ve hava varlığını güçlendirmeye karar verdiğini yazan gazete, açıklamada, bu inisiyatifin, gerilimin azaltılması politikasının bir parçası olarak, hukuk kurallarıyla ilgili ortak algı ve bağlılığın somut kanıtını teşkil ettiğinin ifade edildiğini de ekledi.

KUSİOS ABD’Lİ YETKİLİNİN AÇIKLAMALARINI YORUMLADI

Öte yandan, Haravgi gazetesi, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, ABD’nin Avrupa ve Avrupa-Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Philippe Reeker’in, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasını eleştiren açıklamasını yorumladığını aktardı.

Açıklamasında, gerginliklerin NATO’nun çabalarını karmaşık hale getirdiğini belirten Reeker, Ankara’nın faaliyetlerinin NATO’nun birlik ve bütünlüğünü sabote ettiğini de öne sürdü.
Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise konuyla ilgili açıklamasında, Reeker’in açıklamalarının Türkiye’ye yönelik güçlü bir mesaj teşkil ettiğini öne sürdü.

(İY/FEZ)                                  
 

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