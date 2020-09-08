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Doğu Akdeniz Konusunda Uluslararası Konferans girişimi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Doğu Akdeniz’deki yaşanan durumun ele alınacağı ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın da katılacakları bir uluslararası konferans gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

08 Eylül 2020 Salı 11:47
Doğu Akdeniz Konusunda Uluslararası Konferans girişimi
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Doğu Akdeniz’deki yaşanan durumun ele alınacağı ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın da katılacakları bir uluslararası konferans gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi: “Michel Uluslararası Konferansa Çağırıyor – Kıbrıs Hazır Olduğunu Dile Getiriyor – Bölge Ülkesi Olarak Uluslararası Bir Konferansa Katılımına Kesin Gözüyle Bakılıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması ve sorunların çözülmesi için uluslararası bir konferans gerçekleştirilmesi adına girişim başlattığını iddia etti.
Gazete, Komisyon Başkanı Michel’in asıl hedefinin, Yunanistan ile Türkiye arasında bir diyalog başlatmak olduğunu ancak uluslararası bir konferans gerçekleştirilmesi durumunda, AB üyesi olan “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” de konferansa davet edileceğine kesin gözüyle bakıldığını öne sürdü.
Michel’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telekonferans aracılığıyla görüşme yaptığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de yarın Michel ve AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telekonferans görüşmeleri yapacağını aktardı.

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Anastasiadis’in görüşmelerinin temel konusunun 24 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek AB Konseyi Zirve Toplantısı’na hazırlık olacağını ifade eden gazete, Anastasiadis’in ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiriaos Miçotakis’le de telefonda görüştüğünü, görüşmede Zirve öncesinde iki ülkenin atacağı adımların koordinasyonunun ele alındığını vurguladı.
Öte yandan Politis gazetesi, Charles Michel’in 15 Eylül’de Yunanistan’ı ziyaret edeceğini, 16 Eylül tarihinde ise Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiğini aktardı.
Gazete ayrıca, Fransa Savunma ve Dışişleri bakanlarının da bu ay içerisinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceklerine dair bilgiler bulunduğunu belirtirken ayrıntıya yer vermedi.
 

    
 

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Son Güncelleme: 08.09.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz
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