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Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun Başkanlığı 2022’de Güney Kıbrıs’ın

“Doğu Akdeniz Gaz Forumu (East Mediterranean Gas Forum/EMGF)” başkanlığının Ocak 2022 itibarıyla Güney Kıbrıs’a geçeceği haber verildi.

26 Kasım 2021 Cuma 10:30
Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun Başkanlığı 2022’de Güney Kıbrıs’ın

Fileleftheros EMGF başkanlığının Güney Kıbrıs’a geçme kararının Kahire’de düzenlenen ve 6’ncı EMGF bakanlar toplantısı çerçevesinde 25 Kasım Perşembe (dün) günü alındığını yazdı.

Habere göre, Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla’nın çağırdığı bakanlar toplantısına Güney Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin enerji bakanları katıldı, ABD ve ilk kez AB ve Dünya Bankası temsilcileri de gözlemci sıfatıyla davet edildi.

Kahire’deki toplantıda Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun 2022 dönemi için EMGF Başkanı atanması, bugünkü başkan El Molla’nın başkan yardımcılığına getirilmesi dışında, Rum Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Marios Panayidis’in EMGF’nin İcra Kurulu başkanlığına, Osama Mobarez’in de 3 yıllığına Genel Sekreterlik görevine getirilmesi kararlaştırıldı. EMGF’nin bir sonraki bakanlar toplantısının da Ocak 2022’de Kahire’de gerçekleştirilmesine karar verildi.

Nataşa Pilidu bakanlar toplantısının açılışında yaptığı konuşmada EMGF başkanlığını devralacağı 2022’nin Güney Kıbrıs açısından çok önemli olduğunu belirterek Güney Kıbrıs’ın EMGF üye devletlerinin, Doğu Akdeniz bölgesindeki doğal gaz keşiflerinin, üyelerin doğal kaynaklarına ilişkin haklarına ve uluslararası hukuka saygılı biçimde değerlendirilmesine dair müşterek çabaları bağlı kalacağını söyledi.

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Oluşturdukları çalışma gruplarının bugüne kadar ürettiği çalışmalar dışında, EMGF aracılığıyla bölgenin yeşil enerji ve sürdürülebilir kalkınmaya geçişte öncü olacak politika ve faaliyetler yürütme konusunun da görüşülmesini istediklerini anlatan Pilidu yeşil enerjiye geçişin, Güney Kıbrıs dönem başkanlığının önceliklerinin ana eksenini oluşturduğuna işaret etti.  Pilidu bu hedefte doğal gazın, daha temiz enerjiye geçişte köprü yakıt rolü oynayacağını söyledi.

“DOĞAL GAZ PETROLDEN YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞTEKİ BAĞLANTI HALKASI”

Öte yandan Alithia, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen “EMC-Eastern Medierranean Conference& Exhibition” nedeniyle son haftalarda Rum tarafında bulunan, Vasiliko’ya doğal gaz terminali inşaatı yüklenicisi uluslararası şirketler konsorsiyumu başkanı “China Petroleum Pipeline Engineering (CPP) Genel Müdürü Duan Bingquan’ın Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamayı aktardı.

Gazeteye göre, Duan Bingquan doğal gaz ithalinin ve Vasiliko’daki terminalin Güney Kıbrıs’ın karbon ayak izini azaltmak ve temiz enerjiye geçiş çabasındaki önemli adım olduğunu söyledi. Doğal gazı petrol döneminden yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişteki bağlantı halkası diye niteledi.

Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi’nin (ETİFA) 289 Milyon Euro’luk bütçesiyle, Güney Kıbrıs’ın en büyük enerji çalışması olduğu kaydedildi. Terminal projesinde yüzer doğal gaz tesisi (FSRU), yüzer tesisin bağlanacağı iskele ve doğal gazı iskeleden Vasiliko’daki elektrik santraline iletecek boru hattı yer alıyor. ETİFA bütçesinin (Connecting Europe Facility ortak ilgi projesi aracılığıyla Avrupa Komisyonu’ndan temin edilen 101 milyon Euro ödenek, Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) ETİFA’ya 43 milyonluk hisse ortaklığı, Avrupa Yatırım Bankası’ndan 150 milyon ve Avrupa Kalkınma Bankası’ndan 80 milyon Euro finansman ile oluşturulduğu hatırlatıldı.

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Son Güncelleme: 26.11.2021 12:15
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