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Doğrudan ticaret için Ankara ve KKTC’den “baskı” iddiası...

Ankara ve KKTC'nin Avrupa Parlamentosu’na yönelik bir “baskı kokteyli” meydana getirerek, siyasi müdahaleler, hukuki argümanlar ve “sözde etik ikilemlerle” tüm aşamalarda seferberlik başlattığı iddia edildi.

Doğrudan ticaret için Ankara ve KKTC’den “baskı” iddiası...

Ankara ve KKTC'nin Avrupa Parlamentosu’na yönelik bir “baskı kokteyli” meydana getirerek, siyasi müdahaleler, hukuki argümanlar ve “sözde etik ikilemlerle” tüm aşamalarda seferberlik başlattığı iddia edildi.

06 Ekim 2019 Pazar 10:19
Doğrudan ticaret için Ankara ve KKTC’den “baskı” iddiası...

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Ankara ile KKTC’nin, yalnızca Avrupa Birliği (AB) ile Kıbrıslı Türkler arasındaki Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün canlı tutulması için değil, bunun hemen şimdi onaylanması için de, Avrupa Parlamentosu’na (AP) yönelik bir “baskı kokteyli” meydana getirerek, siyasi müdahaleler, hukuki argümanlar ve “sözde etik ikilemlerle” tüm aşamalarda seferberlik başlattığı iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi; “Ankara ile ‘KKTC’den’ Hemen Şimdi Doğrudan Ticaret İçin Baskı Kokteyli” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile KKTC’nin, meselenin Uluslararası Ticaret Komitesi, akabinde de AP Başkanları Konferansı önünde yeniden gündeme gelmesinden faydalanarak, koordineli faaliyetlerle, doğrudan ticaretle ilgili tüzüğün aktif hale gelmesini ve kabul edilmesini sağlamaya çalıştıklarını öne sürdü.
“Kıbrıs Cumhuriyeti by-pass edilerek, Kıbrıslı Türkler ile AB arasındaki ilişkilerin özerkliğine gönderme yapan bir tüzük önerisinden” söz eden gazete, bunun “Türk tarafının Kıbrıs sorununda arzu ettiği çözüm şekliyle ilgili bariz bir cevap verdiğini” de iddia etti.
Ankara’nın diplomatik birimlerinin halihazırda Avrupa Parlamentosu’nda temaslar gerçekleştirdiğini, aynı zamanda belirli “kilit şahıslara” yönelik siyasi müdahaleler kayda geçirildiğini de ileri süren gazete, “güvenilir bir AB kaynağının gazeteye, Türk tarafının Sosyalistler, Liberaller ve Yeşillerden destek sağlanmasını kesin olarak addettiğini, öte yandan Başkanlar Konferansı’nda çoğunluk sağlamak için de diğer siyasi gruplarda çatlaklar meydana getirmeye çalıştığını söylediğini” iletti.

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Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün onaylanması çabasına Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KKTO) da katıldığını ve Oda’nın AP siyasi gruplarının başkanlarına mektup gönderdiğini iddia eden gazete, ele geçirdiği ve fotoğrafını yayımladığı mektupta iki talep ortaya konduğunu öne sürerek, mektubun içeriğiyle ilgili iddialarda da bulundu.
Gazete, doğrudan ticaretle ilgili tüzük önerisinin iptal edilmesi için, Rum Dışişleri Bakanlığı ile Rum AP milletvekilleri tarafından perde gerisinde faaliyetlerde bulunulduğunu da haberine ekledi.

 

Son Güncelleme: 06.10.2019 14:06
Anahtar Kelimeler:
Rum Basını Doğrudan Ticaret Tüzüğü
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