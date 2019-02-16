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Doğal Gaz Fonu’nun Rum Meclisi’ndeki oylaması ertelendi

Doğal Gaz Fonu’nun Rum Meclisi’ndeki oylaması ertelendi

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:14
Doğal Gaz Fonu’nun Rum Meclisi’ndeki oylaması ertelendi

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan doğal gaz yataklarından elde edilmesi muhtemel gelirlerin nasıl kullanılacağına ilişkin hazırlanan ve Kıbrıs sorununun çözümü durumunda gelirlerin Kıbrıslı Türkler tarafından da kullanılabilmesine imkan sağlamayı amaçladığı iddia edilen “Milli Yatırım Fonu” veya bilinen adıyla Doğal Gaz Fonu’nun Rum Meclisi’ndeki dünkü oturumda görüşülmesi 15 gün sonraya ertelendi.
Harvagi ve diğer gazeteler, Doğal Gaz Fonu’nun kurulması konusundaki yasa tasarısının dün Rum Meclisi’ndeki oturumda görüşüldüğünü, Rum siyasi partilerinin, doğal gazdan elde edilecek gelirin idaresi için bir fon kurulmasının gerekliliği konusunda fikir birliği olmalarına karşın bunun nasıl yapılacağı konusunda görüş ayrılıklarına düştüklerini yazdılar.
Gazete, Rum siyasi partilerinin yasa tasarısına ilişkin dün 35 düzenleme önerdiklerini, düzenleme önerilerinin çokluğu ve konunun ciddiyeti göz önüne alınarak yasa tasarısının görüşülmesinin 15 gün sonraya ertelendiğini vurguladı.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi; “MEB’imizde Casusluk Histerisi – Barbaros Nautical Geo Araştırma Gemisini Takip Ediyor” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin son dönemde Kıbrıs’ın güneyindeki faaliyetlerini yoğunlaştırmasının yanı sıra Rum yönetimi adına araştırmalar gerçekleştiren “Nautical Geo” gemisini de takip etmekte olduğunu iddia etti.
“Nautical Geo” gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12’nci parsellerde jeolojik ve çevresel araştırmalar gerçekleştirmekte olduğunu ve Barbaros gemisinin de bu geminin araştırma yaptığı bölgeleri izlediğini öne süren gazete, “Nautical Geo” gemisinin son olarak 8’inci parselde araştırma yapmasının hemen ardından Barbaros’un bölgeye giderek aynı noktada araştırma gerçekleştirdiğini savundu.
Gazete ayrıca, Türkiye’nin “Turna 15” isimli casus uçağı ve diğer casus uçaklarını hafta boyunca “Nautical Geo” gemisinin araştırma yaptığı bölgelerde uçurduğunu iddia ederken, ABD ve İsrail casus uçaklarının da bölgede sık sık uçuş gerçekleştirdiklerini, özellikle Pazartesi günü bölgede beş casus uçağının tespit edildiğini öne sürdü.
SAVAŞ GEMİLERİNDEN TATBİKAT...
Gazete haberinin devamında, Güney Kıbrıs’ın 8’inci parselin bir bölümünde gerçekleştireceği askeri tatbikat için NAVTEX yayımladığını, bu NAVTEX’in Türkiye’nin aynı bölgede kendi tatbikatı için belirli günlere ilan ettiği NAVTEX’le denk düştüğünü de yazdı.
 

Son Güncelleme: 16.02.2019 12:20
Anahtar Kelimeler:
Doğal Gaz Fonu
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