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Dışişleri Bakanlığı’nda Sınır Belediyeleriyle Toplantı

ARA BÖLGEDE TEMİZLİK, YEŞİL ALAN OLUŞTURMA VE GENEL SEKRETER’E “BARIŞ GÜCÜ KIBRIS’TA KALSIN” MEKTUPLARI GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı’nda Sınır Belediyeleriyle Toplantı

ARA BÖLGEDE TEMİZLİK, YEŞİL ALAN OLUŞTURMA VE GENEL SEKRETER’E “BARIŞ GÜCÜ KIBRIS’TA KALSIN” MEKTUPLARI GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:15
Dışişleri Bakanlığı’nda Sınır Belediyeleriyle Toplantı

ARA BÖLGEDE TEMİZLİK, YEŞİL ALAN OLUŞTURMA VE GENEL SEKRETER’E “BARIŞ GÜCÜ KIBRIS’TA KALSIN” MEKTUPLARI GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Lefkoşa, 2 Şubat 19 (.): Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün gerçekleştirilen toplantıda, “ara bölgenin temizlenmesi, yeşil alanlar oluşturulması” konuları görüşüldü, BM Genel Sekreteri’ne, “ara bölgenin daha çok değerlendirilmesine yardımcı olduğu ve güvenliği sağladığı” gerekçesiyle Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta kalması yönünde talep mektubu gönderilmesine karar verildi.
Fileleftheros’un haberine göre dünkü toplantıya Güney Kıbrıs’ın, KKTC sınırına yakın ve bir bölümü sınırı aşan bölgelerinin belediye başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in katılmadığı toplantıda belediye başkanları bakanlık bürokrat ve diğer yetkilileriyle görüştü.
Derinya, Kiracıköy, Yeri, Ay Demet, Eğlence ve Lefkoşa Rum Belediyesi’nin katılımıyla oluşturulan “Yarı İşgal Altındaki ve Attila Hattına Yakın Belediyeler Komitesi” Başkanı “Derinya Belediye Başkanı” Andros Karayannis, “BM Genel Sekreteri’ne mektup göndererek BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta kalmasını talep edeceğiz çünkü güvenliği sağlıyor ve ara bölgenin daha çok değerlendirilmesine yardım ediyor” dedi.
Toplantıda ara bölgenin temizlenmesi konusunu da ele aldıklarını anlatan Karayannis “sınır belediyeleri ile yarı işgal altındaki belediyelerin bölgede temizlik yapması gerektiği konusunda anlaşmaya varıldı çünkü ara bölgede biriken çöpler hem rahatsızlık yaratıyor hem de yaz dönemlerinde yangına neden oluyor” dedi.
Karayannis toplantıda çevre konuları ve ara bölgenin kentsel gelişimi gibi teknik meseleler üzerinde durulduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin belediye başkanlarına hangi prosedürleri izlemeleri gerektiği konusunda detaylı bilgi verdiğini ve prosedürlerin ileri götürülmesinde uygulanacak pratik tedbirleri ele aldıklarını anlattı. Bakanlık yetkililerinin belediye başkanlarına, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta kalması konusunda da “bilgi” verildiğini ve bu yönde yapılacak koordineli eylemlere karar verildiğini ekledi.
Karayannis Komite başkanı olarak, yeşil alanlar yaratılması konusunun ele alındığı Çarşamba günkü Rum Meclisi Çevre Komitesi’ne de katıldığını belirterek, “sınır bölgelerinde yeşil alanlar oluşturulması için Dışişleri, İçişleri ve Tarım Bakanlıklarının eşgüdüme gitmesine karar verildi” dedi.
(ŞA/HA)
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