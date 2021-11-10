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Dışişleri Bakanlarından Atina’da dörtlü zirve

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve Fransa Dışişleri Bakanları, 19 Kasım’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da dörtlü zirve gerçekleştirecekler.

10 Kasım 2021 Çarşamba 11:00
Dışişleri Bakanlarından Atina’da dörtlü zirve

Fileleftheros gazetesi, Atina’da gerçekleştirilecek ve Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs ve Fransa dışişleri bakanlarının katılacakları zirvenin ana konusunun ise, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olacağını aktardı.
Gazete, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’in zirveden bir gün önce Atina’ya gideceğini ve Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la başbaşa görüşme gerçekleştireceğini de aktardı.

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Son Güncelleme: 10.11.2021 13:59
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