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Disi Partisine İki Yeni Başkan Yardımcısı

Lefkoşa, 3 Şubat 20 : Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçimde, Annita Dimitriyu ile Efthimios Diplaros’un DİSİ partisinin iki yeni başkan yardımcısı olduğu haber verildi.

Disi Partisine İki Yeni Başkan Yardımcısı

Lefkoşa, 3 Şubat 20 : Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçimde, Annita Dimitriyu ile Efthimios Diplaros’un DİSİ partisinin iki yeni başkan yardımcısı olduğu haber verildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 09:34
Disi Partisine İki Yeni Başkan Yardımcısı

Lefkoşa, 3 Şubat 20 : Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçimde, Annita Dimitriyu ile Efthimios Diplaros’un DİSİ partisinin iki yeni başkan yardımcısı olduğu haber verildi.

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Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, geçtiğimiz cumartesi günü parti içerisinde gerçekleştirilen seçimde DİSİ partisinin Larnaka milletvekili Annita Dimitriyu’nun 857, Efthimios Diplaros’un ise 663 oy alarak partinin iki yeni başkan yardımcısı olduklarını yazdı.

Seçimde bin 225 parti  delegesinin oy kullandığı da belirtildi.

(İY/ŞEB)                             

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