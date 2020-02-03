Disi Partisine İki Yeni Başkan Yardımcısı

Lefkoşa, 3 Şubat 20 : Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçimde, Annita Dimitriyu ile Efthimios Diplaros’un DİSİ partisinin iki yeni başkan yardımcısı olduğu haber verildi.
Seçimde bin 225 parti delegesinin oy kullandığı da belirtildi.
(İY/ŞEB)
Lefkoşa, 3 Şubat 20 : Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçimde, Annita Dimitriyu ile Efthimios Diplaros’un DİSİ partisinin iki yeni başkan yardımcısı olduğu haber verildi.
Lefkoşa, 3 Şubat 20 : Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçimde, Annita Dimitriyu ile Efthimios Diplaros’un DİSİ partisinin iki yeni başkan yardımcısı olduğu haber verildi.
Seçimde bin 225 parti delegesinin oy kullandığı da belirtildi.
(İY/ŞEB)