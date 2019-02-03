Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102937
ALTIN
220.660
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8322
EURO
5.9804
Yine trafik kazası: 1 ağır yaralı
YİNE TRAFİK KAZASI
20 yaşındaki genç 1 aydır kayıp
20 YAŞINDAKİ GENÇ 1 AYDIR...
Lefkoşa Çağlayan'da kerpiç bir ev çöktü
LEFKOŞA ÇAĞLAYAN'DA KERPİÇ BİR EV...
Allah'tan emniyet kemeri bağlıydı!!
Allah'tan emniyet kemeri bağlıydı!!
banner282

Disi’nin Muhafazar Oyları Elam’a Kayıyor

ADAY LİSTESİNE NİYAZİ KIZILYÜREK’İ ALMASIYLA DİSİ’NİN LİBERAL SEÇMENİNİ DE AKEL’İN ALMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Disi’nin Muhafazar Oyları Elam’a Kayıyor

ADAY LİSTESİNE NİYAZİ KIZILYÜREK’İ ALMASIYLA DİSİ’NİN LİBERAL SEÇMENİNİ DE AKEL’İN ALMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

03 Şubat 2019 Pazar 10:48
Disi’nin Muhafazar Oyları Elam’a Kayıyor

ADAY LİSTESİNE NİYAZİ KIZILYÜREK’İ ALMASIYLA DİSİ’NİN LİBERAL SEÇMENİNİ DE AKEL’İN ALMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Lefkoşa, 3 Şubat 19 (.): DİSİ içerisindeki çok sesliliğin partiye zarar verdiği, parti oylarının ELAM’a kaymakta olduğu haber verildi.

Haftalık Kathimerini, partinin AP adaylarından ve milletvekili Eleni Stavru’nun Grivas’ın mezarı önünde çekilmiş fotoğraflarını “Kıbrıs Yunanistan Enosis” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşmasının, bazıları tarafından DİSİ’nin “vatansever” oylarını toplamak gayesi güttüğü şeklinde de yorumlandığını yazdı.

Haberde, bu paylaşım üzerine “DİSİ’nin halkçı ve muhafazakar sağ mı yoksa büyük liberal kanat mı olduğu” ezeli sorusunun gündeme geldiğine, partinin “her ikisi de birlikte var olabilir. Çok seslilik ve demokrasi var” cevabını verdiği ancak bu çok seslilikten dolayı DİSİ’ye zarar gördüğüne vurgu yapıldı.

Parti tarafından yapılan bir araştırma, DİSİ’nin 2016 genel seçimlerinde aldığı oylardan yüzde 2,5’inin ELAM’a kaydığını gösterdi. Bu, Anastasiadis’in müzakere masasındaki yeni fikirleriyle de bağlantılı görülüyor ve bu durumun, seçmeni ELAM’ınki gibi çok daha net bir tez arayışına ittiği değerlendiriliyor.

DİSİ içerisinde, oyların ELAM’a kayması dışında, AKEL’in Niyazi Kızılyürek’i aday listesine alarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in icraatları ve Stavru’nun açıklamaları nedeniyle partiden uzaklaşıyor görünen liberal seçmeni kazanabilir mi endişesi de yaşanıyor.

(ŞA/GÜL)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-ab Ortaklık Konseyi Rum Yönetimi İçin “çift Yönlü Savaş”
Türkiye-ab Ortaklık Konseyi Rum Yönetimi İçin “çift Yönlü Savaş”
Kıbrıslı Türk Güney'de tutuklandı
Kıbrıslı Türk Güney'de tutuklandı
"güney’den Domuz Eti İthalatı Yeşil Hat Tüzüğü'ne Göre Yasak"
Kiprianu’nun Söyleşisi
Kiprianu’nun Söyleşisi
Hristodulidis: “müzakerelerin Hemen Başlaması Önemli”
Hristodulidis: “müzakerelerin Hemen Başlaması Önemli”
Lute’un Anlaşma Taslağı Getirip Getirmediği Merak Konusu
Lute’un Anlaşma Taslağı Getirip Getirmediği Merak Konusu
Hristodulidis: “müzakerelerin Hemen Başlaması Önemli”
Hristodulidis: “müzakerelerin Hemen Başlaması Önemli”
Rum Tarım Bakanlığı “Kıbrıs ürünlerine” isim işareti konması için yasa tasarısı hazırlıyor
Rum Tarım Bakanlığı “Kıbrıs ürünlerine” isim işareti konması için yasa tasarısı hazırlıyor
Rum Tarafı Unfıcyp Raporu’ndan Memnun
Rum Tarafı Unfıcyp Raporu’ndan Memnun
Güney Kıbrıs’ta Çıkan Yangınlardan Ötürü 7 Milyon Euro’yu Aşan Zarar Meydana Geldi
Güney Kıbrıs’ta Çıkan Yangınlardan Ötürü 7 Milyon Euro’yu Aşan Zarar Meydana Geldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim