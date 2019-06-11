Disi Ap Seçim Sonuçlarını Masaya Yatırdı

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : DİSİ Siyasi Bürosu’nun dün geniş katılımlı ve saatlerce süren bir toplantı gerçekleştirerek, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarını masaya yatırdığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, DİSİ’nin gerçekleştirdiği toplantıya geniş bir şekilde yer verdiler.

Toplantıda hükümet katılımının, Nikos Hristodulidis, Haris Yeorgiadis, Konstantinos Petridis ve Savvas Angelidis gibi 4 bakanla, güçlü olduğunu yazan gazete, Hükümet Sözcü Vekili Kelia Vasiliu, Rum Başkanlık Bürosu Müdürü Petros Dimitriu, Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Gazete, toplantı çerçevesinde, hatalar ve yanlışların kabul edilmesiyle, DİSİ’de yeni bir başlangıç için bir süreç belirlenmesi, bir sonraki gün için hedefler belirlenmesinden söz edildiğini yazdı.

Parti liderliğinden herhangi bir şüphe duyulmaksızın gerek hükümet gerekse partiye yönelik eleştirilerin yoğun olduğunu yazan gazete, DİSİ’nin pozisyonlarının yeninden belirlenmesi gerekliliği, DİSİ’nin ilke ve değerlerinin tekrarlanması, parti tabanına ve özellikle gençlere kapıların açılması şeklindeki ortak düşüncede de birleşildiğini belirtti.

Habere göre toplantı DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun konuşmasıyla başladı.

Toplantıda söz alan birçok kişi, eleştiri ve özeleştirilerde bulunarak bir sürecin yeniden belirlenmesi gerekliliğinden söz etti.

Yoannis Kasulidis yaptığı açıklamada, DİSİ hükümette iken herkesin kendi payına düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini, Neofitu’ya yüklenmemesi gerektiğini ifade etti.



Kasulidis, Anastasiadis’in seçim manifestosuna, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Glafkos Klerides’in ilke ve değerlerine inanmaya bağlı kalmaları gerektiğinden de söz etti.Öte yandan Politis gazetesi, DİSİ toplantısıyla ilgili haberinde, birçok üyenin, dünkü toplantı çerçevesinde, partinin merkez sağ kimliğini kaybetme tehlikesini ortaya koyduğunu yazdı.Toplantıya eski ve yeni olmak üzere yaklaşık 200’den fazla DİSİ yetkilisinin katıldığını yazan gazete, toplantıda, oy oranının yüzde 9 oranında azalmasıyla seçimlerde alına kötü sonuçların değerlendirildiğini belirtti.Gazete, birçok kişinin toplantıda, eleştiri oklarını daha çok Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çevirdiğini yazdı.Habere göre eski milletvekili Rikkos Bamburidis, yaptığı konuşmada eleştiri oklarını bakanlar ve Anastasiadis’e yöneltirken, Anastasiadis’in eski avukatlık bürosunun partiye zarar verdiğinden söz etti.DİSİ’nin eski Meclis Grup Sözcüsü Hristos Purguridis ise açıklamasında, Αnastasiadis’in Kıbrıs sorununda taktiksel bir politika izlemesine bağlı olarak Kıbrıs sorununda DİSİ’nin Anastasiadis ile birlikte yürümesinin, DİSİ’nin ciddiyetini şüphe altına koyduğunu söyledi.(FK/HA)