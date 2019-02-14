“disi, Akel, Ctp Ve Tdp Başkanlarından Federal Çözüme Destek”



Lefkoşa, 14 Şubat 19 : DİSİ, AKEL, CTP ve TDP liderlerinin, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs tarafından düzenlenen etkinlikte, federal çözüme destek belirttikleri bildirildi.

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun etkinlikteki konuşmasında, siyasi eşitlik ve Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı olmaksızın Kıbrıs sorununa çözüm bulunamayacağını bildiğini ve bu sebepten dolayı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralize federasyon önerisini desteklediklerini söylediğini yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, partisinin desantralize federasyona karşı olmadığını; meselenin, hangi yetkilerin merkezi hükümetten ayrılacağı olduğunu kaydetti.

Gazete, CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın ise gevşek federasyona değindiğini ve Kıbrıs Türk halkının her daim böyle bir çözümde lehtar olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre TDP Başkanı Cemal Özyiğit de, çözümün Guterres Çerçevesi ile aynı çizgide olması gerektiğini ve Guterres Çerçevesi’nin, Kıbrıs Türk toplumu için oldukça önemli unsurlar içerdiğini söyledi.

(GE/HA)

