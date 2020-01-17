Disi ve Diko “casus van skandalını örtbas etmeye çalışmakla” suçlanıyor

Haravgi’nin haberine göre adı geçen iki parti milletvekillerinin büyük çoğunluğunun, casus van konusunun Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde görüşülmek üzere gündeme yazılmasına onay vermediğinden şikayetçi olan Ekologlar, meseleyle ilgili polis araştırmasının seyri, casus van’ın hangi yasaları ihlal ettiği ve kişisel verilerin ihlal edilip edilmediğinin incelenmesi için meclis gündemine yazılmasının şart olduğuna vurgu yaptı.

Habere göre, konunun mecliste görüşülmesine itiraz ediyor görünmeyen AKEL ise, polis araştırmalarının sonucunun ve olaya karışan üç İsraillinin yargılanmak üzere Güney Kıbrıs’a iadesi için atılan adımların neler olduğunun ortaya çıkmasını bekliyor.



DİKO, Ekologlar’ın suçlaması üzerine yayımladığı açıklamada, meselenin meclis gündemine yazılmasına onay vermemesine, polis araştırmasının devam ediyor olmasını gerekçe gösterdi.