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DİSİ, ırkçı söylemlerden dolayı Larnaka Belediye Meclis üyesini ihraç etti

DİSİ, ırkçı söylemlerden dolayı Larnaka Belediye Meclis üyesini ihraç etti

07 Mart 2019 Perşembe 09:44
DİSİ, ırkçı söylemlerden dolayı Larnaka Belediye Meclis üyesini ihraç etti

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisi, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ırkçı söylemlerde bulunan parti üyesi ve Larnaka Belediye Meclis üyesi Yorgos Lambru Lakkotripis’i, partiden ihraç etti.
DİSİ partisinin Larnaka Belediye Meclisi üyesi Yorgos Lakkotripis’in, sosyal paylaşım sitesi facebook’ta Baf sakinleriyle ilgili yaptığı yorumların ardından partiden ihraç edildiğini yazan Politis gazetesi, Lakkotripis’in facebook’taki bir tartışmada “Baflıları, Türk tohumu olarak nitelendirdiğini” kaydetti.
Bu paylaşımdan sonra Baflı ve Larnakalıların, Lakkotripis’in hemen partiden ihraç edilmesini istediklerini belirten gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Lakkotripis’i aradığını ve kendisini partiden ihraç etmeyi önerme niyeti konusunda bilgilendirdiğini belirtti.
Lakkotripis’in yorumuyla ilgili olarak sosyal medyadaki “savaşın” devam ettiği ve “edinilen bilgilere” göre, Lakkotripis’in şahsı ve ailesine yönelik tehditler aldığı da kaydedildi.
DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, twitter’daki tepkisinin haricinde, partinin dün gerçekleştirilen yürütme ofisi toplantısında, Lakkotripis’in partiden ihraç edilmesi önerisi sunduğunu ve üyelerin de bunu desteklediğini kaydeden gazete, Lakkotripis’in DİSİ politik büro tarafından önümüzdeki hafta resmen partiden ihraç edilmesinin beklendiğini iletti.
Lakkotripis’in DİSİ’den ihracının ardından DİSİ Larnaka Belediye meclis grubundan da ihraç edileceğini belirten gazete, Larnaka Belediyesi’nin, Lakkotripis’in şahsi görüşlerinin belediyeyi, belediye meclisini ve Larnakalıları temsil etmediği ve bunları kınadıkları şeklinde bir açıklama bulunduğunu da ekledi.
Lakkotripis’in DİSİ yürütüme ofisi tarafından partiden ihraç edildiğini yazan Fileleftheros ise, parti tarafından dün yürütme ofisinin DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Lakkotripis’in partinin ilkelerini ve politikasını açıkça ihlal etmesi sebebiyle partiden ihracıyla ilgili önerisini oybirliğiyle benimsediği konusunda bir açıklamada bulunulduğunu iletti.
Gazete, Lakkotripis’in yaptığı paylaşımın ardından, facebook’taki şahsi hesabından özür dilediğini de ekledi.
                     
 

Son Güncelleme: 07.03.2019 12:52
Anahtar Kelimeler:
DİSİ Kıbrıs
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