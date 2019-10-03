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DİSİ, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmemesi için harekete geçti

AB’nin Kuzey Kıbrıs’la Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün,  yeni yasama yılının açılışı vesilesiyle Avrupa Parlamentosu’nda  siyasi parti başkanları toplantısında yeniden gündeme gelmesi beklenirken, DİSİ konunun gündemden çıkarılması için harekete geçti.  

DİSİ, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmemesi için harekete geçti

AB’nin Kuzey Kıbrıs’la Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün,  yeni yasama yılının açılışı vesilesiyle Avrupa Parlamentosu’nda  siyasi parti başkanları toplantısında yeniden gündeme gelmesi beklenirken, DİSİ konunun gündemden çıkarılması için harekete geçti.  

03 Ekim 2019 Perşembe 07:33
DİSİ, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmemesi için harekete geçti

AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu, Kati Piri önderliğinde, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmesini ve bir karar alınmasını isterken;  AKEL ve Avrupa Birleşik Solu (GUE) tüzük meselesinin dondurulmasını istiyor. Avrupa Halk Partisi ise Kuzey Kıbrıs ile Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusunun yeniden gündeme gelmemesini ve Komite gündeminden  silinmesini, görüşülmemesini talep edecek.
Alithia haberinde, DİSİ’nin, Avrupa Parlamentosu siyasi grup başkanlarının, yeni yasama yılının açılışı vesilesiyle komitelerin kapanmamış konularının ele alınacağı 10 Ekim’deki toplantısında, doğrudan ticaret tüzüğünün de ele alınmasını önlemek için harekete geçtiğini haber verdi.
Gazeteye göre, AP’de Avrupa Halk Partisi grubuna mensup olan DİSİ, tüzük konusunun “kapalı kalması gerektiği” mesajını verdiği bir açıklama yayımladı. 
Açıklamada “Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalist Grup inisiyatifinde görüşülmesi niyeti derhal göğüslenmelidir. Kıbrıs’ı ve AB’yi ilgilendiren bu büyük konuda gerek Avrupa Halk Partisi gerek DİSİ olarak net tezimiz şudur: Kapalı kalsın ve geri çekilsin; çünkü Avrupa hukukuyla çatışıyor ve yanlış mesajlar veriyor” ifadelerine yer verildi.

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Sosyalistler’in, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün AP Başkanlığı’nda10 Ekim’de yer alacak başkanlar toplantısında  görüşülmesini  hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, “dolayısıyla, Başkan Averof Neofitu başkanlığındaki DİSİ heyeti 9 Ekim’de  Brüksel’e gidecek.  AB’de Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmemesi hedefiyle gerek Avrupa Halk Partisi’nin Meclis Grup Başkanı Manfred Weber  gerek Avrupa Halk Partisi  parti grubu ile bir dizi temasta bulunacak” denildi. 
DİSİ açıklamasında ayrıca  Neofitu’nun Brüksel’de  Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve kapalı Maraş konusunu yeniden gündeme getireceği bilgisi de verildi.
Rum tarafındaki siyasi partilere de AP’deki üyesi bulundukları gruplara baskı yapma çağrısı yapan DİSİ, “Hepimizin ortak tezi, işgal bölgeleriyle doğrudan ticaret tüzüğünün hiçbir şekilde açılmaması, dosyanın gündemden geri çekilmesi gerektiği olmalıdır” ifadesini kullandı. 
 

Son Güncelleme: 03.10.2019 11:16
Anahtar Kelimeler:
DİSİ Doğrudan Ticaret Tüzüğü
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