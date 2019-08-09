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Dış Rumlar Kongresi

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.):  Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, 27-30 Ağustos arasında Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Filoksenia Kongre Merkezi”nde düzenlenecek “Kıbrıslılar Diasporası Dünya Kongresi”nde, ileri sürülen “KKTC’nin İslamlaştırılması” konusunun ele alınacağını açıkladı.

Dış Rumlar Kongresi

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.):  Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, 27-30 Ağustos arasında Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Filoksenia Kongre Merkezi”nde düzenlenecek “Kıbrıslılar Diasporası Dünya Kongresi”nde, ileri sürülen “KKTC’nin İslamlaştırılması” konusunun ele alınacağını açıkladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 07:44
Dış Rumlar Kongresi

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.):  Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, 27-30 Ağustos arasında Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Filoksenia Kongre Merkezi”nde düzenlenecek “Kıbrıslılar Diasporası Dünya Kongresi”nde, ileri sürülen “KKTC’nin İslamlaştırılması” konusunun ele alınacağını açıkladı.
Fileleftheros’un haberine göre kongre nedeniyle Rum Haber Ajansı’na (KİPE) açıklama yapan Fotiu Dış Rumlar kongresi çerçevesindeki özel toplantıda ilk kez ele alınacak “KKTC’nin İslamlaştırılması” konusunda diasporanın, “bu durumun durdurulması” için güçlü karar merkezlerinde faaliyet yöntemlerini tartışacağını söyledi.
Fotiu kongre sırasında Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin de ele alınacağını, Rum Yönetiminin enerji planlamalarına dair bilgiler verileceğini söyledi.
Ele alınacak diğer bir konunun da kayıplar olduğuna işret eden Fotiu özellikle ABD ve İngiltere’deki dış Rumların bu konuda nasıl yardımcı olabileceğine bakacaklarını anlattı. 

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Kongre çerçevesinde bölgedeki gelişmeler ve bölge ülkelerinin Güney Kıbrıs’la ilişkilerinin ele alınacağı Yuvarlak Masa Toplantısı’nın da önemine vurgu yapan Fotiu, bu toplantıya ABD, Fransa, İngiltere, Mısır ve İsrail’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin davet edildiğini kaydetti.
Kongre’de İsrail Yahudi Örgütü  Başkanı İsaak Hercog,  Romanya Diaspora Bakanı Natalia-Elena Intotero ve İtalya Dışişleri Bakanlığı diaspora sorumlusu Ricardo Antonio Merlo’nun da hazır bulunacağını sözlerine ekledi. 
(ŞA/HA) 
 

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