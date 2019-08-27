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Dış rumlar konferansı başlıyor

Yurt dışında yaşayan Rumların temsil edildiği “Dış Ülkelerde Yaşayan Rumlar Federasyonu” (POMAK), “Rum Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) ile Yurt Dışında Yaşayan Genç Rumlar Dünya Federasyonu’nun (NEPOMAK), 30 Ağustos’a kadar sürecek  konferansının bu akşam başlayacağı belirtildi.

Dış rumlar konferansı başlıyor

Yurt dışında yaşayan Rumların temsil edildiği “Dış Ülkelerde Yaşayan Rumlar Federasyonu” (POMAK), “Rum Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) ile Yurt Dışında Yaşayan Genç Rumlar Dünya Federasyonu’nun (NEPOMAK), 30 Ağustos’a kadar sürecek  konferansının bu akşam başlayacağı belirtildi.

27 Ağustos 2019 Salı 07:34
Dış rumlar konferansı başlıyor

Yurt dışında yaşayan Rumların temsil edildiği “Dış Ülkelerde Yaşayan Rumlar Federasyonu” (POMAK), “Rum Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) ile Yurt Dışında Yaşayan Genç Rumlar Dünya Federasyonu’nun (NEPOMAK), 30 Ağustos’a kadar sürecek  konferansının bu akşam başlayacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 20’nci Dünya Kıbrıslılar Diasporası Konferansı’nın, bu akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yapacağı konuşmayla, Güney Lefkoşa’daki “Filoksenia” konferans merkezinde başlayacağını yazdı.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Başpiskopos II. Hrisostomos, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışında yaşayan Yunanlılardan sorumlu Müsteşarı Antonis Diamataris’in konferansın açılışında birer konuşma yapacağını yazan gazete, POMAK Başkanı Andreas Papaevripidis, PSEKA Başkanı Philip Christopher ve NEPOMAK Başkanı Hristos Tuton’un da konuşma yapacağını belirtti.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI DA KONFERANSA KATILACAK

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Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Güney Lefkoşa’da bugün başlayacak Dış Rumlar Konferansı’nda Yunanistan’ı,  Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışında yaşayan Yunanlılardan sorumlu Müsteşarı Antonis Diamataris’in temsil edeceğini yazdı.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Diametaris, Güney Kıbrıs’ta bulunacağı süre zarfında Rum Yönetimi Başkan Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ve Başpiskopos II. Hrisostomos ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak.

Gazete Diamataris’in ziyareti sırasında, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan arasında diaspora konularına ilişkin üçlü görüşme de yapılacağını belirtti.

Habere göre üçlü görüşmede, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Antonis Diamataris ile Ermenistan Diaspora Komiseri Zareh Sinanyan yer alacak

Son Güncelleme: 27.08.2019 11:48
Anahtar Kelimeler:
Dış Rumlar Konferansı
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