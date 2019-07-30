Diplomatik Misyon Başkanları Toplantısı Başladı

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Rum Yönetimi’nin, yurt dışındaki diplomatik misyonlarının başkanlarının (ADA) hazır bulunduğu toplantının dün başladığı, bugün de devam edeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak ADA’nın Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Tasos Conis ve Bakanlık yetkilileri tarafından Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Türk faaliyetleri, Avrupa’daki gelişmeler ve diğer konularda bilgilendirileceğini yazdı.



Habere göre ADA, ayrıca enerji, mülteci ve denizcilik konularında da ilgili bakanlar tarafından bilgilendirilecek.(FK/HÖ)