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Dipkarpaz’daki Rum okullarının işleyişiyle ilgili toplantı yapıldı

Rum Başkanlık Sarayı’nda dün, Dipkarpaz’daki Rum okullarının işleyişiyle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:30
Dipkarpaz’daki Rum okullarının işleyişiyle ilgili toplantı yapıldı
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Alithia gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun başkanlık yaptığı toplantıda, Dipkarpaz’daki Rum okullarında öğrenim gören öğrenciler ve eğitimcilerin pandemiden korunmasına yönelik tedbirlerin ve protokollerin ele alındığını yazdı.
Gazete, toplantıda, okullardaki bilgisayar ve teknik altyapılarla ilgili eksikliklerin giderilmesi konusunun da görüşüldüğünü ve böylelikle, pandeminin doğuracağı olumsuz etkilerle mücadele etmeye hazır olunmasının hedeflendiğini kaydetti.

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Habere göre Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rum Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, geçmişte KKTC makamlarının öğretmen atamaları ve kitapların zamanında gönderimiyle ilgili çıkardığı iddia edilen sorunların yeniden çıkmaması için BM nezdinde girişim yapıldığı belirtildi.
Gazete, toplantıda binaların fiziki durumunun iyileştirilmesinin de görüşüldüğünü ve bu doğrultuda gereken prosedürlerin başlatıldığını yazdı.
 

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Son Güncelleme: 27.08.2020 10:52
Anahtar Kelimeler:
Dipkarpazdaki Rum Okulları
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