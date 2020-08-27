Dipkarpaz’daki Rum okullarının işleyişiyle ilgili toplantı yapıldı

Alithia gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun başkanlık yaptığı toplantıda, Dipkarpaz’daki Rum okullarında öğrenim gören öğrenciler ve eğitimcilerin pandemiden korunmasına yönelik tedbirlerin ve protokollerin ele alındığını yazdı.
Gazete, toplantıda, okullardaki bilgisayar ve teknik altyapılarla ilgili eksikliklerin giderilmesi konusunun da görüşüldüğünü ve böylelikle, pandeminin doğuracağı olumsuz etkilerle mücadele etmeye hazır olunmasının hedeflendiğini kaydetti.
Gazete, toplantıda binaların fiziki durumunun iyileştirilmesinin de görüşüldüğünü ve bu doğrultuda gereken prosedürlerin başlatıldığını yazdı.